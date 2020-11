Así es la Sanidad en las regiones del PSOE: 137 días para operarse frente a los 42 de Madrid

La estadística sobre listas de espera que ha publicado el Ministerio de Sanidad con datos correspondientes a 30 de junio de este año pandémico arroja algunas cifras concluyentes. Una de las principales es que la Sanidad pública no sale precisamente bien parada en las comunidades gobernadas por el PSOE, el partido que más dice defenderla “frente a los ataques privatizadores” del PP. Por ejemplo, un ciudadano de Castilla-La Mancha tiene que esperar 269 días de media para ser operado. En España, la media conjunta es de 170 días, y en Madrid, el feudo regido por la popular Isabel Díaz Ayuso, apenas es de 42 días. El caso de Castilla-La Mancha no es el único, aunque sí el más exacerbado. En Aragón, los enfermos deben aguardar 171 días antes de someterse a una intervención quirúrgica; en la Comunidad Valenciana de Ximo Puig, son 154; en la Extremadura de Guillermo Fernández Vara, 131, y en Baleares, 140. Aunque La Rioja y Asturias serían la excepción a esta regla, con 69 y 52 días, respectivamente, la media de tiempo de espera en los feudos socialistas se sitúa en 137 días, 95 más que en Madrid. Conclusión: en ellos los enfermos se ven obligados a esperar de media alrededor de tres meses más que en la capital para ser intervenidos. En Castilla-La Mancha, el porcentaje que aguarda más de seis meses para pasar por el quirófano es del 64%; en Aragón, alcanza el 37,4%, y en Baleares el 30,2%. En Madrid, apenas alcanza el 1%. El problema no se circunscribe sólo a la llamada lista de espera quirúrgica, sino que se extiende también a la llamada demora media para acceder a la consulta del especialista, que es el que decide si resulta precisa o no la intervención. De acuerdo con los datos del Ministerio de Sanidad, los enfermos de Aragón tardan la friolera de 132 días en acceder a esa consulta. Los de Extremadura aguardan 112 y los de Navarra, 102. En Madrid, el tiempo de espera es de apenas 42,6 días, mientras que en el conjunto de feudos socialistas, es de casi el doble: 82,4 días.