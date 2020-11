Un extremeño tarda 136 días más en acceder al traumatólogo que un madrileño

Aunque operarse en la sanidad pública requiere de al menos 170 días de espera, el via crucis para los pacientes empieza mucho antes. De hecho, hasta acceder a la consulta del especialista que puede prescribir la intervención quirúrgica pasan de media otros 115 días, según los datos del Ministerio de Sanidad. ¿Se tarda lo mismo en todas las especialidades? No. En algunas, el tiempo medio se dispara y llega a los 146 días. Es el caso de traumatología, aunque la tardanza será mayor o menor en función del lugar en el que se resida. En Extremadura, por ejemplo, un paciente tarda la friolera de 193 días de media para acceder al traumatólogo, mientras que en Asturias debe aguardar “solo” 58 días, en Madrid 57, en el País Vasco 48 y en La Rioja 44. Así pues, un extremeño tarde 136 días más que un madrileño en acceder al traumatólogo. Las diferencias entre territorios no se ciñen sólo a esta especialidad. En Cataluña, las pacientes tardan una media de 113 días en acceder a su ginecólogo de la Sanidad pública. En La Rioja sólo 13, y en Madrid, 35. En Cataluña también los enfermos tardan una media de 158 días en ser recibidos por el oftalmólogo. En Madrid el tiempo de espera es de sólo 25 días.