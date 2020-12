Illa da por hecho una tercera ola: “Si no podemos evitarla, hay que minimizarla”

Aunque las Navidades parece que no han tenido impacto en la curva de contagios, lo cierto es que todavía es demasiado pronto para valorar una posible estabilización de la transmisión. En cuatro días la incidencia acumulada ha bajado 16 puntos hasta situarse en los 246 casos por cada 100.000 habitantes y aunque ayer el ministro de Sanidasd. Salvador Illa, celebró esta buena tendencia, advirtió que los datos hay que evaluarlos con prudencia porque llevan después de varios días festivos, por lo que seguramente haya retrasos en las notificaciones de casos y “distorsiones”.

Por eso, este martes ha insistido en que no se pueden lanzar las campanas al vuelo y en una entrevista en TVE , ha hecho un llamamiento a la cautela de cara a la Nochevieja para que se restrinjan los grupos de personas al máximo posible. “No quiere decir que no podamos celebrar que se vaya este 2020, que ha sido tan duro, y que iniciamos un año que esperemos que sea de la esperanza, pero sí de forma distinta, con prudencia y moviéndonos y siendo lo menos posible”, ha recomendado. Illa no puede descartar una tercera ola, pero si actuamos con prudencia, como insiste, podemos, en su opinión, “si no evitarla, si minimizarla”. “Descartarla no podemos ni debemos porque nos engañaríamos a nosotros mismos”, ha aclarado en una entrevista en Televisión Española

España superó este lunes la barrera de los 50.000 fallecidos por coronavirus desde que comenzó la crisis sanitaria, tras incorporar 298 muertos a las listas oficiales. Una jornada en la que se notificaron además 24.462 nuevos contagios que se acumulaban desde el día de la Nochebuena, el último que hubo un reporte oficial del Ministerio de Sanidad.

La incidencia acumulada de la enfermedad ha experimentado un ligero descenso hasta situarse en 246 casos positivos por cada 100.000 habitantes de media. Sin embargo, es un dato que hay que examinar con cautela porque los días festivos se produce una infranotificación de los positivos que suele aparecer en las jornadas posteriores.

Baleares, Madrid y Extremadura son las comunidades que más preocupan por su delicada situación epidemiológica. Todas han endurecido ya su plan de restricciones para las fiestas con medidas más severas en el número de participantes de las cenas o en los horarios del toque de queda para impedir los contagios.