La viral denuncia de una azafata de Fitur: le rechazaron por su talla y por su peso

El testimonio de Alba Nevado, una joven madrileña que iba a trabajar como azafata en Fitur, se ha convertido en viral en las redes sociales, después de que haya denunciado que le han rechazado de dicho trabajo por su “talla” y por su “peso”: “Me he visto rechazada”, confiesa en la descripción de un vídeo publicado en su perfil de Instagram en el que cuenta lo sucedido.

“Estoy super indignada, porque pensé que nunca me iba a pasar esto, lo juro”, dice, entre lágrimas, al inicio del vídeo. La joven explica que le había contratado una empresa de azafatos para trabajar en Fitur y que el día de la formación le dieron “un uniforme de talla única”: “Cuando llegué a casa me lo probé y, evidentemente, eso a mí no me estaba bien”, afirma.

Tras esto, contó el problema a los jefes de la empresa y le dijeron que le podían dar “una talla 42 y que sino tendría que ir con traje negro”. La protagonista del suceso revela que estuvo una hora antes de que empezara su jornada laboral para poder tener un uniforme nuevo.

“Nada más entrar me dicen, ‘¿tú eres la del problema?’. Como si tener una talla 46 fuese un problema”, asegura. “Después de eso, me dan una talla 42 de falda, que a mí evidentemente no puedo hacer magia y no me va a estar bien. Después me dicen que me van a dar un pantalón de chico porque, como es más grande, a lo mejor me va bien. Tampoco me iba bien”, añade.

“Después me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme. Como si el problema fuera mío”, afirma. “Yo no quiero que me traten como si fuera un problema y como si mi imagen fuera lo único que sirviera para trabajar, en un puesto que sé que soy lo suficientemente válida como para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí”, dice. “Por lo tanto, no puedo trabajar”, concluye su explicación.

La joven confiesa que no se había sentido “así de rechazada y de juzgada” desde hace “muchísimo tiempo”: “Me parece tan sumamente injusto que no quiero que le pase a nadie más. Te sientes como una auténtica mierda”, afirma.

La empresa se ha disculpado

En un segundo vídeo publicado por la protagonista, explica que ha recibido las disculpas de Ifema y de la empresa de azafatos: “Ifema y Fitur no tienen nada que ver con esto. Simplemente son el evento y el lugar donde se celebra ese evento”, explica.

“Ifema me llamó y me pidió disculpas. Me explicaron cómo funcionan los protocolos y los uniformes, que habían tenido ciertos errores en este momento por el hecho de volver después de la pandemia y que habían hecho pocos uniformes, entonces puede que hubiera dado la casualidad que la talla que necesitaba no se había fabricado”, desvela.

También, cuenta que la empresa de azafatos le llamó para pedirle perdón y lo han hecho “por activa y por pasiva”: “Me dieron la opción de trabajar con un uniforme y en otro puesto para cumplir con el protocolo”, afirma.

“Yo, sinceramente, con el ánimo que tengo ahora mismo y después de este momento, he sido sincera y les he dicho que no me siento motivada ni con la suficiente simpatía como para atender a un público que no tiene culpa de nada”, confiesa.

Además, explica que la empresa le pidió que borrara el vídeo anterior, pero ella se negó: “He contado una cosa que ha pasado y yo me he sentido muy mal. Si borro ese vídeo, estaría escondiendo algo que es real y que he vivido”, concluye.