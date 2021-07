Alemania se suma al veto a España por Covid

Las imágenes del «Tagesschau», el telediario alemán, no dejan lugar a dudas. Cientos de jóvenes, muchos sin mascarilla y sin respetar la distancia de seguridad, se arremolinan en una playa de Barcelona. En otra imagen se ve una calle, que bien podría ser la del casco antiguo de cualquier ciudad española, atestada de personas. El informativo, como no podría ser de otra forma, concluye mostrando una playa de Mallorca que, con toda seguridad, verá mermada la llegada de turistas alemanes.

Poco ha durado el deseo de muchos turistas pero, sobre todo, la esperanza de muchos hosteleros españoles. El Gobierno alemán incluyó ayer a toda España en la lista de regiones de riesgo por covid, el menor de sus tres niveles de alerta, por el repunte de la incidencia en los últimos días. No obstante, la inclusión en la lista de regiones de riesgo –al contrario que las calificaciones de «riesgo por alta incidencia» y «riesgo por variante peligrosa»– no tiene repercusiones directas para los turistas alemanes que se encuentren en España o planeen viajar a nuestro en los próximos días. Significa que el Ministerio germano de exteriores desaconseja, una vez más, a sus ciudadanos viajar a su destino vacacional preferido aunque, a diferencia de otras ocasiones, esta vez lo hace en medio de la pausa estival.

La medida que entra en vigor en la medianoche del domingo obliga que, a partir de ahora, todos aquellos que regresen a Alemania en avión desde España deben aportar una prueba negativa o una prueba de su plena inmunización, sea por haber recibido la pauta de vacunación completa o haber superado la enfermedad. Si se cumple con alguno de estos requisitos, se elimina la obligación de guardar cuarentena.

Hasta ahora estaban consideradas zonas de riesgo Andalucía, Cataluña, Cantabria, Navarra, La Rioja, País Vasco y Ceuta, pero no Baleares y Canarias, los dos principales destinos de los turistas alemanes en España.

Uno de los criterios clave para dar este paso es que la región en cuestión tenga una incidencia acumulada en siete días de más de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente, según los datos del Gobierno alemán, el promedio de la incidencia acumulada en los últimos siete días en España es de 179 nuevos positivos por cada 100.000 habitantes.

El Ministerio español de Sanidad indicó este viernes que la incidencia acumulada a 14 días se ha disparado hasta los 316 casos. El riesgo es que esta variante prosiga su ascenso en España. Si Berlín constata que en España se ha superado el umbral de los 200 casos –el principal indicador que tiene en cuenta para denominar a una región «de riesgo por alta incidencia»–, se activarían fuertes restricciones a la movilidad.

Esta categoría, como la de «riesgo por variante peligrosa», supone el cierre de la frontera a todas las personas procedentes de esas regiones que no sean ciudadanos alemanes o tengan permiso de residencia. Además, obligaría a todas las personas –independientemente de que hayan recibido la vacunación completa– a guardar una cuarentena de 14 días. Estrictamente estas medidas no impedirían los flujos de turistas alemanes a España (aunque sí a la inversa), pero tendrían un efecto disuasorio sobre muchas personas, con las consiguientes consecuencias económicas.

La Comisión Europea se ha mostrado crítica con estas medidas alemanas, porque el acuerdo de los 27 era favorecer la movilidad en el bloque durante el verano, pero Berlín no ha dado su brazo a torcer. Recientemente, y durante un breve período de tiempo, impuso estas restricciones a los viajeros procedentes de Portugal. De hecho, Berlín ya reconoció el miércoles que seguía atentamente la evolución de la pandemia en España en general y en Baleares en particular, aunque dijo que no daría recomendaciones como sí ha hecho Francia.

Francia rebaja el veto

El jueves, el Gobierno galo desaconsejó a sus ciudadanos ir de vacaciones tanto a España como Portugal como la explosión de contagios. No obstante, tras la reunión ayer del ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, con su homóloga española, Arancha González Laya, los franceses han rebajado el tono. Le Drian matizó el veto a España y dijo que lo esencial para viajar es estar vacunado. González Laya, por su parte, fue algo más contundente y señaló que «es el momento de la prudencia, no de caer en el pánico», en un momento en el que se teme el descalabro del sector turístico. Junto a Alemania y Francia, Bélgica y Países Bajos también desaconseja viajar a nuestro país. España es junto a Potugal y Chipre, los únicos tres destinos en rojo en el mapa europeo.