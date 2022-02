El tiempo que nos espera: de un calor propio de mayo a frío y lluvia en estas zonas

La última semana del invierno meteorológico, que llegará a su fin el 28 de febrero, terminará con un tiempo más propio de primavera que de estas fechas. Desde este martes, las temperaturas que superarán los 20 grados en amplias zonas de España y las lluvias serán muy escasas. Este tiempo estable se quedará hasta el próximo jueves, cuando una depresión aislada en niveles altos (DANA) traerá chaparrones al sur peninsular.

Según ha indicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta mediados de semana las temperaturas inician “un ascenso gradual, especialmente en las horas centrales de día”, de manera que en la mayor parte del país se registrarán valores “mas habituales de finales de abril o de comienzos de mayo” que de la época en la que estamos.

Las lluvias serán muy escasas hasta el jueves 24, cuando se espera la llegada de una DANA que incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en ocasiones localmente intensos en el tercio sur de la Península, lo que supondrán “un pequeño alivio” para una de las zonas con mayor déficit de precipitaciones este invierno, ha indicado Del Campo.

No obstante, no será un episodio de lluvias “ni generalizadas ni abundantes”, sino que aparecerán chaparrones dispersos, “una forma de llover que también es propia de la primavera, pero que no suele ser eficiente para revertir una situación seca”, según apunta Del Campo.

Martes y miércoles

El tiempo estable seguirá el martes y el miércoles, donde brillará el sol en amplias zonas y no se esperan precipitaciones en ningún punto del país. Si acaso aparecerá algún intervalo nuboso con viento de levante fuerte en el Estrecho y algunas nubes en el área cantábrica.

Habrá bancos de niebla matinales en puntos del interior y las temperaturas seguirán subiendo. Helará de madrugada en la Meseta Norte, páramos del centro y el entorno de los Pirineos, pero de manera menos extensa e intensa a partir del miércoles.

En las horas centrales del día, los termómetros marcarán temperaturas entre 5 y 10 grados más de lo normal para la época en la mayor parte de la Península. Se esperan 20 grados esos dos días en Bilbao, Cáceres, Logroño, Madrid, Málaga, Valencia y Zaragoza; 22 en Cuenca, Jaén, Ourense, Teruel y Toledo, y 25 o más en Granada y Sevilla.

Jueves

El jueves 24 comenzarán a atisbarse algunos cambios. Por un lado, un frente dejará cielos nubosos y lluvias débiles y dispersas en el extremo norte peninsular, mientras que, por otro, el acercamiento de una DANA por el sur de la península aumentará la probabilidad de chubascos en el oeste y sur de Andalucía.

Esas precipitaciones podrían extenderse también al resto de la región andaluza, el sur de Extremadura, Ceuta y Melilla. Las temperaturas bajarán notablemente en Galicia y el Cantábrico y no variarán en el resto o serán algo más altas en el sureste.

Fin de semana

La DANA situada al suroeste de la península seguirá inestabilizando el ambiente hasta el fin de semana, con posibles lluvias y chubascos dispersos y ocasionales, típicos chaparrones primaverales que afectarán al sur de la península y Baleares.

El viernes también lloverá en el extremo norte de la península y nevará por allí de forma no demasiado copiosa por encima de los 800 metros. La probabilidad de chubascos se reducirá el domingo, cuando el ambiente se volverá a estabilizar.

En cuanto a las temperaturas, bajarán de forma notable el viernes, sobre todo en el este peninsular. Por ejemplo, Soria y Teruel pasarán de 21 grados el jueves a 10 u 11 como mucho este viernes. Durante el sábado y el domingo volverán a recuperarse las temperaturas y el tiempo templado, sobre todo en el oeste de la Península.

Canarias

Por último, en Canarias se anuncia polvo africano en suspensión que dará lugar a calima y reducirá la visibilidad sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas subirán notablemente el martes y miércoles.

La DANA que afectará este jueves al sur de la península se adelantará el miércoles en Canarias con chubascos tormentosos en las islas orientales y tal vez en Tenerife. Para la segunda mitad de la semana la Aemet anuncia precipitaciones en el norte de las islas mas montañosas y temperaturas en ligero descenso.