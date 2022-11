Más nigromancia

En El Salvador se han producido escenas de destrucción de tumbas de pandilleros para evitar que el día de los muertos los familiares acudan a los cementerios a homenajearles. En México ocurre lo contrario y los miembros de las mafias asesinas y narcotraficantes están en posesión de mausoleos donde, especialmente en ese señalado día, las gentes acuden por curiosidad, por admiración (¿?) o rindiendo una especie de extraño tributo. Y en el camposanto de Itagui, Colombia, se acude en peregrinación a visitar la tumba de Pablo Escobar donde en un tiempo rezó el epitafio siguiente: “Fuiste un conquistador de sueños imposibles, más allá de la leyenda que hoy simbolizas; pocos conocen la esencia de tu vida”. El lugar lo cuida con primor un hombre del que se desconoce casi todo, pero que se le supone agradecimiento por la dedicación que emplea en semejante cometido.

Aquí, en España, se ha extendido ya casi como una tradición el tráfico de cuerpos. Primero fue el de Franco, que fue extraído de la basílica del Valle de los Caídos para ser trasladado a un cementerio no lejos de mi casa. En estos días los restos de Queipo de Llano, fallecido en 1951, fueron exhumados de la basílica de la Macarena al tiempo que se llevaba a cabo la misma práctica con los de Francisco Bohórquez y llevados a una incineradora, aunque poco material quedaría para llevar al horno crematorio. Todo esto se realizaba en horas muy discretas para evitar curiosos que pudieran armar bulla. ¡Hala, el gobierno ya está contento!, otra cortina de humo para tapar el informe crítico del Banco Central Europeo sobre el impuesto a la banca de la ultraizquierda, que sólo servirá para que se nos repercuta más al bolsillo. Igual que la última prospección del CIS de Tezanos que da una poco creíble ventaja del PSOE sobre el PP en las próximas y primaverales elecciones municipales y regionales, sin especificar en qué lugar geográfico se producirían esos tres y pico puntos de ventaja, sin olvidarnos de que los socialistas viven sin vivir en ellos buscando un candidato inexistente para el ayuntamiento de Madrid, barajando hasta a presentadores de televisión, mientras el pequeño gran Almeida hace saques de honor muy accidentados, pegando pelotazos, ora a un niño, ora a un fotógrafo. Y todo así, familia.

Decir, además, que España se enfrenta a un recorte de fondos que prepara Bruselas ante la mala gestión de los ya recibidos pero, todos tranquilos, que la falsa memoria democrática está aquí para mantenernos al margen de una dramática realidad que nos acecha porque lo importante es la ley trans, la ley de vivienda y, ahora también, la ley de bienestar animal. Yo, que soy muy aficionada a los caldos de pollo, creo que se me va a terminar eso de tener siempre un consomé calentito a mano –ahora que ya llega el frío-, porque cocer unos muslos y unas pechugas no contribuye a ese bienestar que propugna Podemos, sin olvidar que, el ínfimo Bolaños, no considera un interlocutor válido a Feijóo: dice que éste no lo es. “Me tendré que sentar con alguna presidenta autonómica, con algún locutor radiofónico o algún director de periódico, que son las personas que mandan en la posición de Feijóo sobre el CGPJ”. ¡Qué derroche de ingenio, pobrecico!

CODA. Siento ser reiterativa, pero a la estilista de Letizia no se le ocurrió mejor cosa que plantarle una falda con agujero para asistir a un acto. Nadie sabía de qué evento se trataba ni dónde tenía lugar, puesto que el tema fue la horrenda saya plisada y aparentemente rota. Pude averiguar buscando por aquí y por allá que era un homenaje a Pilar Miró en Teruel. ¿Por qué no se dedicará a ir correcta con un trajecito sastre, sin llamar en exceso la atención ni mostrar molla, dejando el absoluto protagonismo al acontecimiento que va a presidir?