¿Cuál es “el perro que no ladra nunca”?

Un perro puede ladrar por muchos motivos, puede ser que haya percibido algún ruido extraño, puede deberse a la ansiedad o simplemente una forma de liberar la tensión cuando se encuentra excitado. No obstante, sea cuál sea el motivo, esta molesta manía puede llegar a sacarnos de quicio, incluso cuando el perro no lo hace intencionadamente.

Fotografía de un cachorro basenji | Fuente: Aleksandr Tarlõkov / Pixabay FOTO: La Razón (Custom Credit)

Como suele ocurrir con los perros, la raza tiene mucho que ver con el ladrido, por lo que muchos perros lo tienen muy arraigado en su ADN. Esa es la razón por la cual, cuando nos imaginamos a ese perro que no deja nunca de ladrar, siempre se nos viene a la cabeza la imagen de un chihuahua. Aunque es un pensamiento instintivo, la realidad es que uno de los factores que más influye en el nivel y en la cantidad de ladridos (además de la raza) es el tamaño. Ahora bien, si hay perros que ladra mucho, sería lógico pensar que existe otro en el lado opuesto del espectro:

El perro que “no ladra nunca”

El basenji es uno de los perros que menos atención veterinaria necesitan | Fuente: Aleksandr Tarlõkov / Pixabay FOTO: La Razón (Custom Credit)

La raza que se ha ganado la fama de ser “el perro que no ladra nunca” es el Basenji. Esta raza que podríamos catalogar de pequeña-mediana, de entre 10 y 13 kg, procede de África Central, y más concretamente de la tribu Bashingi (Congo). Todavía no es muy popular en nuestro país, pero después de aprender más sobre él serán muchos los que meterán a esta raza en su “lista de canes favoritos”.

En realidad, afirmar que los basenji no ladran necesita de un par de matices. Lo que ocurre es que estos perros no tienen un ladrido típico, la anatomía de la zona de fonación de la laringe del basenji es diferente. Las cuerdas vocales son muy estrechas, razón por la que no son capaces de producir el sonido típico del ladrido. En su defecto, lo que utiliza el basenji para comunicarse es un aullido prolongado.

Además del ladrido, también es un perro que destaca por perder poco pelo y por ser muy resistente a las enfermedades. De hecho, está catalogado como uno de los perros que menos atención veterinaria necesita. Otro de las características de esta raza es que le gusta estar limpio y para ello se acicala a sí mismo como si de un gato se tratase. Y lo que para muchos puede ser el mayor defecto del Basenji, que es que necesita hacer bastante ejercicio físico es algo que para otros puede ser también una gran virtud.