Y las llamas devoraron España

La acumulación de tantos años de despoblación rural –la llamada España vaciada– y la sequía extrema derivada de veranos cada vez más largos y calurosos estaría detrás, según los expertos, de los grandes incendios forestales que hemos sufrido este año. Nada menos que 298.800 hectáreas calcinadas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), que sitúa a España como el país más quemado de la UE en 2022.

Este triste liderazgo no solo lo es por la pérdida de vidas humanas que hemos lamentado y que están, obviamente, por delante de cualquier desastre medioambiental. Nunca en la historia de nuestro país los incendios, ese «clásico» del verano, habían adquirido tal virulencia y magnitud. ¿Por qué ahora? Aunque existen muchos factores, los expertos señalan dos principales: el abandono del monte y sus usos tradicionales y el cambio climático. La sequía prolongada y el calor extremo sostenido durante muchos días (olas de calor cada vez más frecuentes) son la chispa necesaria para desencadenar un fuego que se vuelve muy difícil de extinguir.

51% ya es monte

España tiene un millón de hectáreas de masa forestal más que hace 35 años; es decir, más de la mitad de nuestro país (el 51% de su superficie) ya es monte. El hecho de que ya vaya quedando muy poca gente en los pueblos que los utilice como se hizo siempre llevando al ganado a pacer los suelos («el mejor limpiador de montes», señalan los expertos) o cortando leña para calentarse (cada vez la protección a la naturaleza establece más restricciones) ha ido desembocando en el abandono total del monte.

Miremos donde miremos, hay «alimento» para el fuego. Si lo hacemos hacia abajo, el suelo lleno de broza es puro combustible y en muchos sitios ya no se distinguen cortafuegos. Y si alzamos la mirada hacia arriba, la masa forestal es de tal calibre que empalma muchos kilómetros sin «respirar» y sin cambio de vegetación. Este es el problema cuando hay un incendio ya que los bomberos no han podido ni entrar con máquinas para frenarlo, lo que los convierte en inextinguibles.

Fuegos de sexta generación

Según explica Carlos Novillo, bombero y director de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, son los llamados «incendios de sexta generación», fuegos que cogen tanta energía que forman pirocúmulos (nubes de vapor y gases generados en esa combustión) y succionan aire para alimentar esa combustión. «Además de focos secundarios, provoca que cualquier descarga de agua se convierta en vapor antes de que llegue a la llama», sostiene el experto. Atacarlos es casi imposible y eso se ha traducido en las miles de hectáreas negras que nos ha dejado este verano.

¿La solución? Dicen los ganaderos que «los incendios de verano se apagan en invierno»; es decir, prevención no solo limpiando el monte para dejarlo «abordable» (siempre va a haber fuegos, el problema es no poder apagarlos) sino también impulsando políticas para que «interese» tenerlo limpio. «El monte rentable no arde», insisten los expertos.