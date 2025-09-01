3 señales claras de que estás con la persona adecuada, según la psicología

El amor idealizado hace pensar que siempre sabremos cuándo hemos encontrado a la pareja adecuada, pero en la práctica no es tan simple. Como explica Jeffrey Travers, psicólogo especializado en relaciones, nuestro estilo de apego influye mucho en cómo percibimos las relaciones: quienes han desarrollado un apego ansioso tienden a preocuparse constantemente por la estabilidad de la pareja, mientras que aquellos con apego evitativo pueden sentir que la intimidad resulta amenazante.

Por eso, incluso en una relación sana, es normal que aparezcan dudas. La diferencia está en que ciertos signos -respeto, seguridad y crecimiento mutuo- se vuelven evidentes cuando estamos con la persona indicada.

1. No dudas de que te ama

La primera gran señal es la tranquilidad emocional. Con la pareja adecuada, desaparece la necesidad de analizar cada mensaje o de preguntarse si el otro corresponde a tus sentimientos. No existe la dinámica de mendigar afecto ni la presión por demostrar tu valía constantemente. "Con la persona correcta, te sientes seguro, apreciado y libre de ser tú mismo. No se trata de arreglar al otro, sino de crecer juntos con equilibrio", explica Travers.

La ciencia respalda esta idea. Un estudio publicado en 2023 en el European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education demostró que las personas en relaciones estables gozan de mayor bienestar psicológico y responden mejor al estrés. La confianza en la disponibilidad emocional de la pareja, sobre todo en momentos difíciles, es clave para sentirse protegido y valorado.

2. La relación parece "fácil" en los aspectos correctos

Toda pareja enfrenta conflictos, pero enuna relación sana los desacuerdos no son una amenaza, sino una oportunidad para profundizar la conexión. Esa es otra de las señales que diferencian a la persona correcta: cuando el vínculo aporta calma en lugar de ansiedad. "La relación no es la fuente de tu inseguridad, sino el lugar desde donde puedes afrontar los retos de la vida con más fuerza", afirma Travers.

3. Crecen juntos, no cada uno por su lado

La última señal es quizá la más poderosa: una relación sana impulsa el crecimiento personal de ambos. El especialista recuerda un estudio de 2021 publicado en Family Process que introdujo la Escala de Floración de Pareja. Según esta investigación, las parejas más plenas no solo disfrutan de la compañía mutua, sino que también se motivan para evolucionar juntas.

Ese florecimiento incluye dos dimensiones: la experiencia cotidiana de emociones positivas y cercanía (bienestar hedónico), y el desarrollo de un sentido compartido y compasivo de propósito (bienestar eudaimónico). En otras palabras, no se trata solo de estar bien, sino de construir un proyecto vital en común.

"Con la persona indicada, ya no te preguntas si durará para siempre. Te preguntas cómo prosperar juntos en la vida que comparten", concluye Travers.