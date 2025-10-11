Los 5 síntomas que revelan un estrés crónico, según los psicólogos

El estrés crónico es uno de los problemas silenciosos más comunes en nuestra sociedad y la realidad es que muchas personas lo sufren sin ser plenamente conscientes de ello. A diferencia de episodios puntuales de tensión, esta forma de estrés se prolonga en el tiempo, desgastando poco a poco el cuerpo y la mente. Se trata de una respuesta fisiológica que se mantiene activa durante semanas o incluso meses, generalmente provocada por presiones laborales, problemas personales o preocupaciones constantes.

En un principio, el estrés cumple una función protectora: prepara al organismo para reaccionar ante desafíos o amenazas. Sin embargo, cuando esa respuesta se vuelve permanente, los sistemas de defensa corporal empiezan a asociarse con el deterioro. Esto se traduce en síntomas que, aunque pueden parecer aislados o poco relevantes, esconden la persistencia de un estado de tensión elevado.

Uno de los indicadores más frecuentes son los problemas digestivos. Dolores abdominales, episodios de diarrea o estreñimiento que se repiten sin una causa médica clara pueden revelar que el aparato digestivo está respondiendo a un exceso de estrés. El sistema nervioso autónomo, encargado de regular la digestión, se ve afectado por la sobrecarga emocional, alterando así su funcionamiento.

También es habitual la irritabilidad. Personas que antes manejaban con calma las contrariedades pueden verse reaccionando con enfado o impaciencia ante las mínimas dificultades. Este cambio en el carácter suele ir acompañado de una sensación continua de desbordamiento. A ello se suma la desconexión emocional: una especie de apatía en la que las emociones se apagan y la persona experimenta una distancia afectiva frente a su entorno. Este síntoma a menudo se confunde con simple cansancio, pero en realidad es una señal de que la mente está intentando protegerse del agotamiento emocional.

La fatiga persistente es otra de las huellas claras del estrés sostenido. No importa cuánto se descanse o cuántas horas se duerma, la sensación de agotamiento no desaparece. Esto está vinculado a la sobrecarga del sistema nervioso y a la alteración de las fases del sueño, impidiendo una auténtica recuperación. Cambios inesperados en el apetito, ya sea una disminución marcada o un incremento significativo, completan este conjunto de alertas. El estrés crónico altera los niveles de hormonas como el cortisol, afectando también a la sensación de hambre y el procesamiento de los nutrientes.

Al margen de estas cinco señales principales, los especialistas señalan otros síntomas recurrentes: dolores musculares en el cuello y la espalda, dificultad para concentrarse o una bajada notable de la motivación en las actividades cotidianas. Reconocer estos signos y buscar ayuda profesional puede marcar la diferencia entre un desgaste progresivo y una recuperación efectiva.