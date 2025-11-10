La 8ª Edición de los Premios Aquí Europa – Canal Europa reconoce a las personalidades y entidades más comprometidas con el proyecto europeo

El Embajador Representante Permanente Adjunto de España en la UE, Oriol Escalas, fue el encargado de abrir el evento, destacando el valor de este tipo de reconocimientos a quienes contribuyen a la construcción de una Unión Europea más cohesionada. La bienvenida también fue dada por Yago González, CEO de Grupo Prestomedia, quien destacó la responsabilidad de los medios de comunicación en estos tiempos de “desinformación y ruido”, y recordó la importancia de un periodismo independiente y de calidad.

Hizo hincapié en el papel de España en Europa, no como espectadora, sino como protagonista, subrayando que la información en la era de la inteligencia artificial y los algoritmos debe ir acompañada de un pensamiento crítico.

Por su parte, Jesús González Mateos, Director de Aquí Europa y Canal Europa, subrayó que los galardones premian el europeísmo comprometido, en un momento de grandes retos para el continente. González destacó que “vivimos un tiempo en el que el mundo cambia más rápido que nunca, pero, pese a todo, Europa sigue siendo el mejor lugar del mundo para debatir nuestras diferencias y resolverlas con palabras, no con guerras.”

El jurado de los premios, presidido por Daniel Calleja, Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, estuvo compuesto por Javi López, Vicepresidente del Parlamento Europeo; Rosa Estarás, eurodiputada del Grupo PPE; Rogelio GranguillhomeMorfín, Embajador de México ante la UE; Jaume Duch, Conseller de Unión Europea de la Generalitat de Catalunya; y Asela Pintado, presidenta de Prensamedia.

Reconocimiento a la trayectoria en pro de la construcción europea

El primer premio de la jornada fue otorgado a Clara Martínez Alberola, Asesora Principal para las Relaciones con los Socios de Europa Occidental en la Secretaría General de la Comisión Europea, en reconocimiento a su dilatada trayectoria profesional al servicio del proyecto europeo, una carrera que abarca más de dos décadas de dedicación. El galardón le fue entregado por Daniel Calleja, Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Europea.

A lo largo de su carrera, Martínez Alberola ha ocupado la jefatura de los gabinetes de dos presidentes de la Comisión Europea: José Manuel Barroso y Jean-Claude Juncker. Destacó especialmente por su liderazgo en la negociación del Brexit, gestionando las complejas relaciones con el Reino Unido durante un periodo decisivo para la Unión Europea.

Premio a la empresa/asociación que más ha contribuido a la construcción europea

La Fundación Finnova, dirigida por Juan Manuel Revuelta, recibió el premio a la empresa/asociación que más ha contribuido a la construcción europea, en reconocimiento a su labor en innovación, sostenibilidad y el fomento del emprendimiento como motores clave para la integración europea.

Yago González, CEO de Grupo Prestomedia, entregó este premio a Juan Manuel Revuelta, quien agradeció el galardón y destacó el trabajo de Finnova en promover la economía circular y en luchar contra el cambio climático, con iniciativas que han involucrado a más de 400 ciudades entre Europa y América Latina. También subrayó la importancia de colaborar en la gestión de incendios forestales y la reducción del desempleo juvenil. Revuelta finalizó señalando que Finnova continuará apoyando a los jóvenes emprendedores y reforzando los lazos entre ambos continentes.

Premio a la actividad cultural europea

El Premio a la actividad cultural europea fue otorgado al Instituto Cervantes, en reconocimiento a su papel en la promoción de la lengua española y la cultura hispánica como parte del patrimonio común europeo. Asela Pintado, presidenta de Prensamedia, fue la encargada de entregar este galardón, que fue recibido por Carmen Noguero, Secretaria General del Instituto Cervantes.

Noguero subrayó el trabajo del Instituto no solo en la enseñanza del español, sino en su contribución al «entendimiento y la convivencia a través de la cultura», destacando la importancia de la colaboración con las instituciones europeas. La Secretaria también recordó que el Instituto Cervantes tiene más de 100 sedes en el mundo y que el español es hablado por más de 600 millones de personas.

Premio a la comunicación europea

El Premio a la comunicación europea fue otorgado a la periodista Marta Carazo por su labor de divulgación informativa sobre la actualidad europea y su esfuerzo por acercar las instituciones de la UE a la ciudadanía. Rosa Estarás, eurodiputada del Grupo PPE, entregó el galardón a Marta Carazo, quien, aunque no pudo asistir en persona, agradeció el premio en un mensaje en video, destacando la dificultad de colocar la información europea en el espacio mediático, especialmente en un contexto dominado por la información nacional. Subrayó la importancia de la educación informativa para un ciudadano consciente de las decisiones que se toman en Bruselas.

Premio a la personalidad o institución que más ha hecho por la relación UE-América Latina

El Premio a la personalidad o institución que más ha hecho por la construcción de la relación UE-América Latina fue otorgado al Real Instituto Elcano, por su labor en el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre Europa y América Latina. Rogelio GranguillhomeMorfín, Embajador de México ante las instituciones europeas, entregó el galardón a Luis Simón, Director de la Oficina de Bruselas y Analista Senior del Instituto.

José Juan Ruíz, presidente del Instituto, envió también un video de agradecimiento, en el que destacó el creciente valor geoestratégico de América Latina y subrayó la importancia de «profundizar las relaciones culturales, políticas y económicas» entre ambos continentes. Además, hizo referencia a la reciente publicación Instituto, Por qué importa América Latina, en el que se detalla la relevancia del continente para la autonomía estratégica de Europa.

Premio a la persona o institución que más ha contribuido a la construcción europea

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) fue galardonado por su labor en la construcción de una Europa más participativa y cohesionada. El premio fue entregado por Jaume Duch, Conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña. SéamusBoland, quien asumió recientemente la presidencia del CESE, expresó con orgullo su compromiso con el fortalecimiento de los lazos con España y destacó la importancia de la democracia en los tiempos actuales. Habló de la fragilidad de la democracia, remarcando la necesidad de fortalecerla, especialmente en tiempos de inestabilidad geopolítica. Afirmó que «en España, la democracia es un valor profundamente apreciado, y debemos asegurarnos de que esta flor se fortalezca».

El presidente también destacó la misión del CESE, que se centrará en tres pilares fundamentales para el futuro de la Unión Europea. El primero de ellos, como él mismo explicó, es la «unión de oportunidades», un enfoque que promueve la inclusión, la igualdad y la eliminación de la pobreza. Subrayó la importancia de crear un espacio para la «seguridad cívica», destacando que la democracia solo funciona cuando se permite un espacio libre de opresión. En sus propias palabras, «el espacio cívico es un lugar para que las mejores ideas emerjan, y cuanto más ideas escuchemos, mejor será la Unión Europea». El presidente destacó también la protección y promoción de la resiliencia como otra de sus prioridades. En un contexto de amenazas globales, enfatizó que la resiliencia de Europa es crucial y que «necesitamos ser fuertes en tiempos difíciles, protegiendo lo que Europa ha construido sobre la libertad, la integridad y los valores compartidos.»

El ministro Albares clausura la ceremonia

La ceremonia culminó con la clausura del acto por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, quien expresó su reconocimiento a todos los galardonados en esta edición, destacando que “cada uno de vosotros representáis una pieza fundamental en la construcción de una Europa más democrática y más cohesionada”.

También subrayó la importancia de la labor del CESE, que “encarna claramente el espíritu europeo” al actuar como un puente entre las instituciones de la Unión Europea y los ciudadanos. Albares agradeció, además, que este año el comité haya acordado unánimemente extender el uso de las lenguas cooficiales españolas a sus sesiones plenarias, lo cual, según él, refleja la “especial sensibilidad de la institución hacia la cercanía con nuestros ciudadanos y la identidad plurilingüe española”.

El ministro hizo un llamado a reforzar la unidad y cooperación europea frente a las crecientes amenazas tanto externas como internas que enfrenta el proyecto europeo y subrayó que Europa debe ser más fuerte y más integrada.