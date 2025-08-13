Ácido hialurónico y ceramidas por 5 euros: el potente sérum de Mercadona que triunfa este verano

Desde hace unas semanas, el sector del cuidado de la piel de bajo coste ha sido testigo de un fenómeno de ventas que ha captado la atención de miles de consumidores en toda España. La cadena valenciana Mercadona ha visto cómo uno de sus productos de cosmética se ha convertido en un auténtico superventas, generando interés en redes sociales y foros especializados.

La popularidad de este artículo radica, principalmente, en su accesibilidad económica, posicionándose en una franja de precio más baja que otras opciones disponibles en el mercado. Usuarios y expertos han destacado que los resultados obtenidos con este cosmético son comparables a los de referencias de alta gama, que habitualmente superan los treinta euros.

El producto en cuestión es el Sérum Hidrata de la marca Deliplus, disponible en un formato de 30 mililitros y cuyo coste oscila entre los 4,50 y los 6 euros. Su fórmula incluye ingredientes reconocidos por su eficacia en el ámbito de la hidratación cutánea, como el ácido hialurónico y las ceramidas, fundamentales para mantener la barrera de la piel.

La formulación detrás de su gran eficacia

Este éxito en ventas se sustenta en una formulación específica que comparte similitudes con el producto Hidraerm Hyal de Sesderma, una marca de alta gama. Ambos artículos son fabricados por Dermopartners, que forma parte del mismo grupo empresarial, lo que explica la coincidencia en algunos de sus componentes.

Entre los beneficios que ha reportado su uso se encuentran una alta capacidad de hidratación, gracias a la combinación de ácido hialurónico de distintos pesos moleculares y ceramidas, que colaboran en la retención de agua y el fortalecimiento de la barrera cutánea. Adicionalmente, se ha observado una mejora visible de la piel en términos de textura y luminosidad, perceptible desde las primeras aplicaciones, como ha subrayado la dermatóloga Leire Barrutia en plataformas digitales.

Diversos profesionales del sector, como la citada dermatóloga vasca, han avalado públicamente este sérum por su combinación de ácido hialurónico, ceramidas y colesterol, activos que reparan e hidratan eficazmente la barrera dérmica. Además, incluye otros compuestos como retinol, retinal y vitamina E, lo que le confiere una formulación relevante para el cuidado facial, incluso frente a opciones de mayor coste.

La farmacéutica Inés Nieto también ha recomendado este producto de Mercadona en sus canales digitales, señalando que su fórmula es muy efectiva. Ha precisado que, pese a incluir retinol, es seguro para uso diurno siempre que se combine con un protector solar adecuado. Es, por tanto, una alternativa de excelente relación calidad-precio para quienes buscan resultados concretos sin un gran desembolso, o para personas con piel seca, mixta o apagada que precisen un aporte extra de hidratación.