Adiós a las baldosas efecto madera: esta es la alternativa que viene pisando fuerte en otoño 2025

En las últimas temporadas, los azulejos con efecto madera conquistaron los hogares por su calidez y versatilidad. Sin embargo, este otoño de 2025, las tendencias en suelos y revestimientos de paredes se reinventan con propuestas más atrevidas, sofisticadas y cargadas de carácter. Esta temporada, el diseño de interiores apuesta por materiales auténticos, colores vibrantes y texturas sorprendentes que van a marcar un antes y un después en la decoración.

La piedra natural vuelve con fuerza

El travertino y otras piedras naturales se consolidan como los grandes favoritos. Con sus vetas irregulares y tonos mediterráneos, estos materiales transmiten serenidad y elegancia tanto en interiores como exteriores. Son la opción predilecta para quienes buscan un estilo atemporal y de alta gama.

Pavimentos de travertino Porcelanosa

Terracota: el renacer de lo artesanal

Las baldosas de terracota recuperan protagonismo gracias a su textura única y sus tonos cálidos que van del rojo ladrillo al naranja tostado. Perfectas para cocinas, salones y terrazas, aportan autenticidad y un toque acogedor difícil de igualar.

Salón con suelo de terracota Pixabay

El terrazo, ahora más moderno que nunca

Con incrustaciones coloridas y un diseño versátil, el terrazo continúa conquistando espacios contemporáneos. Además de su atractivo visual, destaca por ser resistente, fácil de mantener y adaptable a distintos estilos decorativos.

Terrazo en azulejo de cocina Pixabay

Zellige: arte marroquí en cada pieza

Los zelliges, azulejos marroquíes esmaltados a mano, se convierten en los protagonistas de cocinas y baños. Su irregularidad artesanal y su vibrante paleta de colores los transforman en verdaderas joyas decorativas, ideales para quienes buscan un toque exclusivo y elegante.

Azulejos porcelánico Leroy Merlin

Azulejos en grandes formatos

Los azulejos XXL (100x100 cm o 120x120 cm) son tendencia en 2025. Sus superficies amplias y con mínimas juntas aportan continuidad visual, sofisticación y amplitud, ideales para baños, cocinas, salones y entradas.

Colores vibrantes y contrastes sorprendentes

Los tonos intensos marcan la pauta: rojos empolvados, amarillos brillantes, azules profundos y combinaciones como marrón con rosa suave redefinen el carácter de cada estancia. Una manera audaz de transformar espacios en ambientes llenos de personalidad.

Texturas con carácter propio

Superficies en relieve, acabados mates y efectos 3D convierten las paredes en lienzos modernos. Estas innovaciones realzan la autenticidad y aportan dinamismo a cualquier espacio.