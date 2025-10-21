Adiós definitivo a los derrames: el 'invento' de Lidl que jubila a tu viejo táper por menos de 10 euros

Por menos de diez euros, la cadena alemana de supermercados Lidl se lanza a conquistar la arraigada costumbre española del táper. La propuesta llega este mismo viernes a sus tiendas y busca dar respuesta a una práctica cada vez más extendida: la de llevar la comida preparada desde casa, ya sea por ahorro, por dieta o por simple comodidad. El producto es una solución completa y económica que incluye una bolsa isotérmica y varios recipientes.

En este sentido, la versatilidad es uno de los puntos fuertes del conjunto. El kit se articula en torno a cuatro recipientes pensados para organizar un menú completo sin complicaciones. Incluye dos fiambreras de 900 mililitros, con una capacidad considerable para platos principales como guisos o ensaladas, y otras dos más pequeñas, de 200 mililitros, perfectas para guarniciones, postres o aperitivos.

Además, los recipientes están diseñados para aguantar el trote del día a día. Son aptos tanto para el microondas como para el lavavajillas y soportan un rango de temperaturas que va desde los –20°C hasta los 80°C. Un detalle clave es su sistema de cierre de clic, que asegura una total estanqueidad para evitar los temidos derrames durante cualquier desplazamiento.

Comodidad y sostenibilidad en un solo producto

Asimismo, el diseño de la bolsa isotérmica ha sido pensado para ser eminentemente práctico. El conjunto se complementa con un acumulador de frío, un elemento fundamental para mantener los alimentos frescos durante más horas, sobre todo cuando aprieta el calor. Para su transporte, cuenta con unas asas de mano y una correa ajustable y extraíble que permite colgarla del hombro con total comodidad.

Por otro lado, la propuesta de Lidl añade un componente de sostenibilidad que cada vez tiene más peso entre los consumidores. La bolsa, disponible en colores como el negro o el verde, está fabricada con material reciclado, un gesto que alinea la funcionalidad del producto con una mayor conciencia medioambiental.

En definitiva, esta nueva propuesta de la cadena alemana se perfila como una alternativa muy competitiva en el mercado. Por un precio de 9,99 euros, ofrece una solución integral, funcional y duradera para todos aquellos que, por necesidad o elección, transportan sus comidas a diario.