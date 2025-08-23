Adiós a los desayunos cargados de azúcar: Mercadona tiene la alternativa crujiente y saludable

La creciente preocupación por el exceso de azúcar en la dieta ha puesto un foco especial en el desayuno, una comida tradicionalmente asociada a productos con alto contenido de azúcar. La búsqueda de alternativas más saludables es una constante para muchos consumidores que desean cuidar su alimentación desde primera hora del día.

En este contexto, Mercadona ha respondido a esta demanda del mercado con una medida relevante. La cadena de distribución valenciana ha llevado a cabo una reformulación de su conocido Muesli Crunchy Hacendado, posicionándolo como una gran alternativa en este escenario de cambio.

Este movimiento tiene como objetivo desterrar el azúcar de la primera comida del día, ofreciendo una opción que se alinea con un estilo de vida consciente y la tendencia hacia el consumo de productos más naturales. Supone una propuesta concreta para aquellos que buscan un desayuno crujiente y, al mismo tiempo, beneficioso para la salud.

Adiós al azúcar: la respuesta crujiente de Mercadona

El nuevo Muesli Crunchy marca Hacendado destaca por sus propiedades nutricionales optimizadas. Entre sus principales características, este cereal contiene 0% azúcares añadidos y, además, no incluye ningún tipo de edulcorante. Su composición se basa primordialmente en cereales integrales, lo que lo convierte en una fuente importante de fibra. Este aporte resulta clave para contribuir a la saciedad, factor que puede ser un aliado en dietas de control de peso, y además favorece una salud digestiva óptima. Este producto se comercializa en un formato de 500 gramos, facilitando su incorporación en la rutina diaria.

Asimismo, esta reformulación del Muesli Crunchy no se presenta como una medida aislada, sino que obedece a una demanda creciente por adquirir alimentos más limpios y con menos aditivos. Esta acción se enmarca de lleno en la estrategia de Mercadona para ofrecer opciones más saludables dentro de su surtido, demostrando su capacidad para adaptar rápidamente su oferta a las nuevas tendencias de alimentación. Dichas pautas instan a reducir los azúcares añadidos y a priorizar el uso de materias primas de calidad en la elaboración de los productos.

Por consiguiente, el lanzamiento de este Muesli reformulado representa un paso importante hacia la consolidación de desayunos más saludables y conscientes en los hogares españoles. Este cambio se suma a otros ajustes recientes que Mercadona ha implementado en su extensa gama de productos Hacendado, como parte de su compromiso continuo con la mejora nutricional de su catálogo. La implicación de grandes distribuidores como Mercadona en la oferta de opciones más beneficiosas para la salud pública es un factor de calado, evidenciando un interés cada vez mayor en el bienestar del consumidor.