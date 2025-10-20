Adiós al edredón nórdico: una nueva tendencia más cómoda llega a los hoteles de lujo

Ya se acerca ese momento del año en el que toca sacar el nórdico del armario. Con la bajada de temperaturas, las primeras lluvias y la caída de las hojas, hay que transformar la casa. No solo se trata de hacer el cambio de armario o sacar las botas de agua, sino también de adaptar los textiles del hogar: renovar las fundas de cojines, volver a colocar las alfombras más mullidas y sustituir las sábanas ligeras por tejidos más cálidos.

Aunque muchos intentamos alargar el momento por pereza, envolvernos en una montaña de mantas no es la mejor opción. Y precisamente cuando parecía que nada podría reemplazar al clásico edredón, una nueva tendencia se abre paso, primero en los hoteles más exclusivos y, poco a poco, también en nuestros hogares.

El lujo redefine el descanso

En 2025, los hoteles de alta gama dieron un giro inesperado a su concepto de confort. Imagínate llegar a una suite de cinco estrellas en pleno invierno, tumbarte sobre unas sábanas impecables… y descubrir que no hay edredón. Lo que antes habría parecido una omisión imperdonable se ha convertido en el nuevo símbolo de sofisticación: camas más ligeras, adaptables y visualmente más refinadas.

Durante décadas, el edredón fue sinónimo de abrigo y descanso, pero los grandes hoteles de París, la Costa Azul o la Provenza han comenzado a decirle adiós. ¿El motivo? Los huéspedes ya no buscan solo calidez: quieren una experiencia de sueño personalizada, con materiales transpirables y acordes con cada estación.

El nuevo lujo se mide en bienestar. Los viajeros valoran la posibilidad de ajustar la cama a su gusto, con capas que se combinan según la temperatura y el tipo de descanso deseado. En lugar de una sola pieza pesada, se apuesta por textiles modulares: una base ligera, una manta envolvente o una colcha decorativa que se adapta sin agobiar.

Textiles de cama Zara Home

La revolución de los tejidos naturales

Esta nueva forma de vestir la cama viene acompañada de una auténtica revolución textil. Materiales naturales como el lino lavado de Normandía, el percal de algodón orgánico, el bambú o la gasa de algodón dominan las nuevas colecciones.

Para las noches más cálidas, los edredones ultraligeros aportan suavidad sin ese peso excesivo típico del invierno, mientras que los colchones de última generación —con espumas viscoelásticas o fibras naturales— ayudan a mantener una temperatura equilibrada durante toda la noche.

El imprescindible que no puede faltar si decides eliminar el edredón

La verdadera protagonista de esta tendencia es la manta ponderada premium. Hasta hace poco era una rareza, y hoy se ha convertido en un imprescindible del descanso. Su peso equilibrado ayuda a relajar el cuerpo y reducir el estrés, ofreciendo una sensación reconfortante que mejora la calidad del sueño.

Combinada con sábanas de algodón finas, aporta la calidez justa sin sobrecalentar, incluso en verano. Además, su diseño encaja con las nuevas estéticas naturales que dominan el interiorismo actual: tonos arena, oliva o terracota; cojines en gamas suaves y caminos de cama de lino arrugado que aportan un toque orgánico y relajado.

Más higiene y facilidad de mantenimiento

Otro punto clave de esta tendencia es la facilidad de mantenimiento. A diferencia de los edredones tradicionales —voluminosos y complicados de lavar—, este nuevo sistema permite separar cada capa y lavarla por separado.

Así se garantiza una higiene total, algo que se ha vuelto prioritario desde la pandemia, y también se facilita cambiar el estilo del dormitorio según la época del año: basta con sustituir una manta o renovar las fundas para transformar el ambiente.

Marcas como Zara Home o Maisons du Monde han lanzado colecciones que siguen esta filosofía: algodón lavado, texturas naturales y colores neutros que acompañan la transición del verano al otoño con un estilo cálido, cómodo y actual.