Adiós a la inflamación: el superalimento de Mercadona que arrasa en ventas por poco más de un euro

La llegada del otoño a los lineales de Mercadona se materializa en una fruta de temporada cuyo precio la convierte en una de las protagonistas indiscutibles de la cesta de la compra. La granada ya está disponible en los establecimientos de la cadena valenciana por 1,32 euros la unidad, con piezas que rondan los 440 gramos de peso. Esta combinación de coste y tamaño posiciona a este producto como una opción muy asequible para quienes buscan incorporar alimentos frescos y de estación a su dieta diaria.

De hecho, más allá de su precio, la granada seduce en primer lugar por sus cualidades organolépticas. Su intenso color rojizo es solo la antesala de una experiencia gustativa llena de matices, que combina una dulzura refrescante con un ligero toque ácido. Cada uno de sus arilos ofrece una textura crujiente que explota en la boca, creando un equilibrio casi perfecto que la convierte en un tentempié ideal para consumir en cualquier momento del día.

Además, su perfil nutricional es de lo más completo, rico en antioxidantes, potasio, vitamina C y fibra, componentes que la convierten en un notable aliado para la salud. Entre sus beneficios más destacados se encuentra su capacidad para mejorar la circulación sanguínea y reducir la inflamación en el organismo. Su considerable aporte de fibra también ayuda a generar una sensación de saciedad, lo que la hace idónea para controlar el apetito de una forma saludable.

Mucho más que una fruta de temporada

En este sentido, su versatilidad en la cocina es otra de sus grandes virtudes. Aunque se puede disfrutar desgranada directamente, su potencial gastronómico va mucho más allá. Se ha consolidado como un ingrediente que enriquece todo tipo de ensaladas, a las que añade un contrapunto vibrante tanto en color como en jugosidad. Del mismo modo, funciona a la perfección como acompañamiento de yogures o para dar un toque final a distintos postres.

Por otro lado, la cadena de supermercados asegura que la calidad del producto está garantizada mediante un riguroso proceso de selección en origen. Las granadas proceden de cultivos de temporada escogidos para que cada pieza llegue al consumidor en su punto óptimo de maduración. Este control busca no solo asegurar la máxima calidad en cuanto a sabor y textura, sino también preservar intactas todas las propiedades nutricionales de la fruta.