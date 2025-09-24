Adiós a la suciedad en la lavadora: elimina el moho con este truco casero

Mantener la lavadora en buen estado no solo garantiza un lavado más eficaz, sino que también ayuda a alargar la vida útil del electrodoméstico. Uno de los problemas más habituales que suele aparecer con el tiempo es la acumulación de moho en la goma de la puerta. Este inconveniente, además de producir olores desagradables, ofrece un aspecto descuidado y puede afectar a la higiene de la ropa.

En los últimos días, la influencer del hogar Alicia Martínez, conocida en Instagram como @aly_deco_home, ha compartido con sus seguidores un método casero que asegura resultados visibles y efectivos.

Según explica la creadora de contenido, el procedimiento consiste en humedecer una bayeta con lejía y colocarla directamente en la goma de la lavadora. La recomendación es dejarla actuar al menos 24 horas para que el producto penetre en profundidad. Posteriormente, con la ayuda de guantes, basta con frotar suavemente las zonas ennegrecidas para retirar la suciedad acumulada. De esta manera, la goma recupera su aspecto original y queda libre de manchas oscuras.

Soluciones caseras contra la cal

El moho no es el único enemigo de la lavadora. La cal, especialmente en zonas con agua dura, puede provocar depósitos en el interior de las tuberías. Para combatir este problema, la influencer propone una mezcla de productos cotidianos: bicarbonato de sodio, jabón lavavajillas y pasta de dientes. Aplicado sobre las superficies afectadas, este remedio ayuda a desprender los restos y devuelve el electrodoméstico a su plena funcionalidad.

Consejos para alargar la vida de la lavadora

Dejar siempre la puerta abierta tras cada lavado para reducir la humedad.

Limpiar periódicamente el cajetín del detergente, donde suelen acumularse restos que generan malos olores.

Realizar una vez al mes un ciclo de lavado en vacío con agua caliente y vinagre para desinfectar el tambor.