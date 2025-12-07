Un estudio de la Universidad de Strathclyde (Reino Unido) señala que los adultos heterosexuales que desean tener hijos tienden a encontrar más atractivas a personas de mayor edad; así los participantes del estudio informaron tener un mayor deseo de tener hijos mostraron una preferencia más débil por personas más jóvenes en comparación con aquellos con un menor deseo de tener hijos.

La preferencia no estaba relacionada con la riqueza percibida de socios potenciales o la destreza parental, según se recoge en "PLOS One".

Los investigadores llevan mucho tiempo desenterrando los fundamentos del atractivo: ese factor intangible que tienta a los votantes, consigue ofertas de trabajo y atrae a las parejas. Los hombres tienden a asociar el atractivo con rasgos juveniles, presumiblemente por razones relacionadas con la reproducción.

En este contexto, el investigador Jingheng Li y sus colaboradores de la Universidad de Strathclyde plasmaron esta teoría en el texto. Pidieron a 149 hombres y 151 mujeres (de 30 y 31 años de edad en promedio, respectivamente) que calificaran 50 retratos del sexo opuesto en una escala de 'nada atractivo' a 'muy atractivo'. Todos los participantes eran heterosexuales residentes en el Reino Unido sin hijos y su primera lengua era el inglés. Los sujetos de los retratos tenían entre 19 y 55 años. Posteriormente, todos los participantes completaron el cuestionario sobre su deseo de tener hijos.

En general, los participantes calificaron los rostros de adultos jóvenes como más atractivos que los de adultos mayores, y los hombres y los participantes mayores los calificaron como más atractivos que las mujeres y los participantes más jóvenes. Con base en dos estudios posteriores con nuevos grupos de participantes, los investigadores observaron que las fotos de rostros de personas mayores no se percibían como padres más ricos o capaces que sus contrapartes más jóvenes.

Los autores señalan que los estudios 2 y 3 fueron estudios de seguimiento realizados con muestras de participantes diferentes a las del Estudio 1. Por lo tanto, los hallazgos de estos estudios posteriores pueden no reflejar directamente los juicios perceptivos de los participantes originales del Estudio 1. Los investigadores esperan obtener más información explorando factores adicionales, como si los participantes ya tenían hijos, cómo accedieron y usaron anticonceptivos, y otras diferencias culturales y sociales.

No obstante, añaden: "Nuestro estudio desafía una suposición generalizada en psicología evolutiva. Descubrimos que los hombres y las mujeres que manifestaron un mayor deseo de tener hijos en realidad mostraron una menor preferencia por los rostros de adultos más jóvenes, lo que no respalda la idea de que la motivación reproductiva impulse una mayor atracción por la juventud".