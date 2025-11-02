La advertencia del mejor carnicero de España: el nuevo detalle en la etiqueta que lo cambia todo al comprar carne

El consumo de carne fresca en España goza de una salud de hierro. No es una percepción, sino una realidad que confirman los datos: el 98% de los españoles la incluye en su dieta habitual y su compra experimentó un aumento del 2,9% durante el último año. Este interés sostenido del consumidor explica por qué las grandes cadenas de distribución se esfuerzan por mejorar no solo el producto, sino toda la experiencia de compra que lo rodea.

De hecho, esta renovación va más allá de la simple comodidad. Lidl ha aprovechado la ocasión para introducir un cambio de envergadura en su política medioambiental, implementando un envase al vacío, tipo flatskin, que supone una reducción del 75% del plástico respecto a las bandejas tradicionales. Este nuevo formato, además de ser completamente reciclable, preserva mejor las propiedades de la carne, uniendo así sostenibilidad y calidad en un mismo movimiento estratégico que afectará a 23 de sus productos cárnicos.

En este contexto, la cadena alemana ha buscado transformar el supermercado en una suerte de carnicería de confianza, guiando al cliente con la colaboración de un experto. Para ello ha contado con el asesoramiento de Javier Olmedo, reconocido como Mejor Cortador de Carnes de España en 2024, una iniciativa que busca trasladar el conocimiento profesional directamente a la cesta de la compra.

El carnicero en casa: toda la información en la etiqueta

Así, el nuevo etiquetado funciona como una guía rápida y eficaz para resolver las dudas más comunes. La parte frontal del envase especifica ahora de un solo vistazo el corte, la raza y el cocinado ideal para cada pieza, indicando si se presta mejor a la plancha, la brasa o un guiso. Se recuperan también las categorías clásicas, como Extra o Primera A, para facilitar al consumidor la elección según el uso que vaya a darle en la cocina.

Por si fuera poco, el reverso del paquete ahonda en los detalles con consejos de preparación y una explicación de los distintos puntos de cocción de la carne. La gran novedad, sin embargo, es un sistema de puntuación novedoso que califica cada pieza según su terneza, jugosidad y sabor, ofreciendo una valoración experta que hasta ahora era imposible encontrar en un lineal.

Finalmente, para culminar esta apuesta por la pedagogía gastronómica, Javier Olmedo ha desarrollado tres recetas con maridajes exclusivos de vinos, disponibles para los clientes. Un broche de oro que completa un proyecto diseñado para que elegir la carne adecuada deje de ser, definitivamente, un quebradero de cabeza.