La advertencia de Mercadona sobre su nuevo espray antiencrespamiento: el error que todas las personas cometen al aplicarlo

La batalla contra el pelo encrespado no se libra únicamente con productos milagrosos, sino que empieza mucho antes, con gestos y herramientas que a menudo se pasan por alto. La elección de una toalla de microfibra en lugar de una convencional, por ejemplo, es fundamental para absorber la humedad sin agredir la cutícula. Lo mismo ocurre al optar por cepillos de cerdas naturales, que ayudan a minimizar la fricción estática responsable de buena parte de ese efecto eléctrico tan indeseado.

De hecho, el ritual de secado es otro de los momentos críticos. Los expertos insisten en la importancia de utilizar el secador a una temperatura media y manteniendo una distancia prudencial de unos veinte centímetros con el cabello. Pero el verdadero truco para sellar la cutícula y fijar el peinado reside en un gesto final: el golpe de aire frío. Esta simple acción marca una notable diferencia en el acabado, aportando un extra de brillo y disciplina al pelo.

En este contexto, Mercadona ha incorporado a su línea Deliplus un tratamiento específico que busca ofrecer resultados profesionales a un coste muy asequible. Se trata del espray Anti Frizz, una solución con un precio inferior a cinco euros que promete mantener el cabello liso y pulido. Su correcta aplicación sobre el pelo limpio y húmedo, distribuido por secciones, es imprescindible para su eficacia.

La clave está en el calor y una fórmula protectora

Y es que el secreto de este producto no reside solo en su composición, sino en su método de acción. El tratamiento debe activarse con calor, ya sea mediante el secador o la plancha, lo que convierte a estas herramientas en sus mejores aliadas. Al aplicar temperatura, los activos del espray sellan la fibra capilar y crean un escudo protector contra la humedad ambiental, al tiempo que el propio producto actúa como un eficaz protector térmico que previene daños.

Asimismo, su fórmula ha sido diseñada para ofrecer un blindaje de la fibra capilar desde el interior. Para ello, combina la fuerza de las proteínas vegetales y los aminoácidos, que refuerzan la estructura del cabello para prevenir su rotura, con el poder del aceite de ricino y otros agentes antihumedad. El resultado no solo combate el encrespamiento, sino que también aporta una hidratación extra y realza el brillo natural del pelo.