Agresión sexual en grupo durante una fiesta universitaria Pamplona: qué se sabe sobre los cuatro detenidos

Cuatro hombres fueron detenidos el martes en Pamplona como supuestos autores de una agresión sexual denunciada por una joven en el entorno de una fiesta universitaria el pasado viernes.

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez de la noche en las inmediaciones del recinto instalado en la Ciudad Deportiva Amaya.

Varias personas avisaron a los servicios de emergencia tras encontrar a una joven semiinconsciente bajo un árbol a unos metros de ese lugar.

a víctima, que estaba en estado de shock, fue atendida de inmediato y trasladada al Hospital Universitario de Navarra para recibir asistencia médica y psicológica.

La joven interpuso una denuncia por los hechos. En un primer momento, la investigación se centró en un sospechoso, pero gracias a las pesquisas policiales y la declaración de la víctima determinaron que había tres implicados más.

Los cuatro hombres de origen argelino, de entre 21 y 33 años, residen en un asentamiento de tiendas de campaña que se encuentra en un tramo de curva en la subida hacia Beloso, frente al seminario de Pamplona y muy próximo a la Ciudad Deportiva Amaya, informa Navarra.com.

Los acusados permanecen desde el martes en dependencias de la Policía Municipal, a la espera de pasar a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Pamplona, previsiblemente entre jueves y viernes. La investigación continúa abierta y pendiente de los análisis de ADN.

A lo largo de la jornada del miércoles se sucedieron muestras de solidaridad con la víctima y condenas a la agresión por parte del Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra y el Parlamento Foral.

Por la tarde, se celebró una concentración en el campus de la Universidad Pública de Navarra, en la que colectivos y estudiantes denunciaron las agresiones sexuales y mostraron su apoyo a la víctima.