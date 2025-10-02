Un alcalde francés prohíbe los matrimonios en sábado por los altercados registrados en las bodas

El alcalde de Wittenheim, Antoine Homé, ha anunciado la suspensión temporal de las ceremonias civiles los sábados en este municipio de la región de Alsacia, al noreste de Francia. La decisión, comunicada oficialmente en el último pleno municipal, responde a los graves incidentes registrados durante una boda reciente, donde se produjeron altercados que obligaron a la intervención de la policía nacional.

Según explicó el propio alcalde, durante el enlace se produjeron carreras ilegales y maniobras temerarias con vehículos de gran cilindrada en las inmediaciones del ayuntamiento, además de comportamientos considerados peligrosos e inaceptables. Como consecuencia, se impusieron sanciones a una treintena de conductores, principalmente por el uso excesivo del claxon y otras infracciones de tráfico.

El consistorio ha decidido que, a partir de ahora, las bodas civiles se celebren los viernes, salvo aquellas uniones cuyos edictos ya estuvieran publicados antes de la entrada en vigor de la medida. Home recalcó el carácter provisional de la prohibición, que se mantendrá vigente “hasta nueva orden”.

En un comunicado difundido en redes sociales, Antoine Home calificó los hechos como “irresponsables e incalificables” y subrayó que su objetivo es preservar la convivencia y la tranquilidad en el entorno de las ceremonias civiles. La decisión no es aislada. Otros municipios cercanos, como Kingersheim, ya habían aplicado restricciones similares debido a problemas de orden público en celebraciones nupciales.

Junto a esta restricción, el ayuntamiento ha aprobado una ordenanza municipal que fija multas de 135 euros para los vehículos deportivos o de gran potencia que participen en prácticas de riesgo. El alcalde defendió que se trata de una medida disuasoria orientada a proteger la seguridad ciudadana. Los servicios municipales informarán directamente a las parejas afectadas para garantizar transparencia en la aplicación de la medida. La prohibición se mantendrá activa hasta que las autoridades locales consideren restablecidas las condiciones adecuadas de seguridad.