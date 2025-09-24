“El alcohol es un potente depresor”: El enfermero Jorge Ángel explica la relación entre tristeza y consumo de bebidas alcohólicas

En España es muy común celebrar con una copa en la mano. El alcohol suele estar presente en fiestas, reuniones familiares, eventos importantes e incluso en días difíciles, aunque todos sabemos que lo más recomendable es no consumirlo o hacerlo de forma muy ocasional y en pequeñas cantidades.

De manera general, solemos relacionar las bebidas alcohólicas con momentos de ocio y diversión. Sin embargo, no es raro que tras una noche de copas llegue una sensación de bajón anímico. Esto tiene una explicación científica que el enfermero Jorge Ángel ha querido aclarar a través de sus redes sociales, donde comparte consejos y contenidos de divulgación en salud.

¿Por qué aparece la tristeza después de beber?

Muchas personas recurren al alcohol para animarse, pero paradójicamente suele ocurrir lo contrario: lo que empieza con euforia puede terminar en cansancio o tristeza, sobre todo al día siguiente, cuando llega la resaca. Y no se trata únicamente del malestar físico. Según explica Jorge Ángel, "el alcohol es un potente depresor del sistema nervioso central". Añade que "produce un desequilibrio entre los neurotransmisores, como la dopamina o la serotonina, además, también baja los niveles de glucosa en sangre y produce deshidratación".

Este desequilibrio no solo afecta al organismo, también repercute en las emociones: "Hace que estés con fatiga, con irritabilidad... y luego está el sentimiento de culpa, el factor psicológico de haber perdido toda la mañana pudiendo haber estado por ahí dando una vuelta, escuchando los pajaritos o haciendo algo de deporte", comenta.

Riesgos más allá de la resaca

El consumo de alcohol, además de poder generar adicción, acarrea numerosos efectos negativos para la salud, aunque muchas veces se normalice socialmente hasta que aparecen sus consecuencias. Diversos estudios han demostrado que incluso pequeñas cantidades pueden suponer un riesgo.

Beber de manera moderada incrementa la probabilidad de sufrir ciertos tipos de cáncer, como el de mama o el colorrectal, riesgo que aumenta con la cantidad consumida.

El abuso puede alterar el estado de ánimo y perjudicar el funcionamiento cerebral, dañando las neuronas a largo plazo.

También afecta al sistema cardiovascular, con mayor riesgo de arritmias, hipertensión, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares.

El hígado es otro de los órganos más castigados, pudiendo desarrollar hepatitis alcohólica, fibrosis o cirrosis. El páncreas tampoco se libra, ya que el alcohol puede inducir la liberación de sustancias tóxicas que deriven en pancreatitis.

Consecuencias sociales y personales

El problema no se limita a la salud física: un consumo elevado o continuado de alcohol puede causar conflictos en el entorno familiar, dificultades laborales e incluso provocar accidentes de tráfico u otros incidentes que pongan en riesgo la vida.