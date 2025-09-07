Aldi sorprende con la bebida proteica más potente y barata del supermercado

El interés por el bienestar y el ejercicio físico ha disparado la demanda de productos con un alto valor proteico. Lejos de ser un nicho exclusivo para deportistas, una dieta rica en proteínas se ha consolidado como una herramienta eficaz para el mantenimiento de la masa muscular y el control del apetito, gracias a su efecto saciante. Este cambio en los hábitos de consumo no ha pasado desapercibido para las grandes cadenas de alimentación.

Precisamente por ello, la cadena de supermercados Aldi ha decidido apostar con fuerza por este segmento. La compañía alemana ha lanzado su nueva gama de productos de alimentación funcional, pensada para un público que busca optimizar su rendimiento y recuperación sin renunciar a la comodidad de encontrarlo todo en su compra habitual.

Dentro de esta nueva oferta, la bebida proteica Milsani se erige como el producto estrella de la línea. Con hasta 35 gramos de proteína por envase, esta opción de vainilla o chocolate se presenta como una alternativa muy competitiva, ya que es baja en grasa y no contiene azúcares añadidos. Su precio de 0,99 euros la sitúa en una posición muy atractiva en el mercado. Esta estrategia de precios competitivos es clave en un mercado donde otras cadenas también han lanzado sus propias propuestas, como es el caso del nuevo batido de Mercadona que triunfa entre los consumidores que buscan opciones rápidas y nutritivas.

Una oferta variada para todos los gustos

Asimismo, la apuesta de la cadena alemana se extiende a la sección de lácteos con varias propuestas. Entre ellas se encuentra el Skyr proteico 0% fruta, con 12 gramos de proteína por 0,75 euros, y unas natillas de chocolate que aportan 13 gramos de proteína a un precio de 1,75 euros. La oferta se completa con un yogur proteico con fruta, disponible en distintas variedades por 0,99 euros. Con estas incorporaciones, Aldi busca competir directamente con otras grandes superficies que también renuevan constantemente su oferta.

Por otro lado, la iniciativa de Aldi no se limita a los lácteos y las bebidas. La compañía también ha incorporado opciones como el pollo La Tabla, que destaca por sus 14 gramos de proteína y su bajo contenido graso. Este producto, con un precio de 2,75 euros, se posiciona como una elección ideal para quienes buscan una fuente de proteína magra en sus comidas principales.