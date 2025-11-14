Salud
Alerta alimentaria en España por listeria en quesos: estos son todos los productos afectados y dónde se han vendido
Si el consumidor presenta síntomas compatibles con la enfermedad, como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta por la presencia de Listeria monocytogenes en varios quesos mezcla madurados elaborados con leche cruda de oveja y vaca pertenecientes a las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski.
Los productos afectados, que incluyen distintos lotes y fechas de caducidad, han sido distribuidos al menos en las comunidades de País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha y Aragón, sin descartar posibles redistribuciones a otras autonomías.
La alerta fue notificada por la Comunidad Foral de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras detectar la presencia de la bacteria en seis productos concretos.
Productos afectados
- Beiardi, lote 2528410, con fechas de caducidad 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026, en piezas de 3 kg.
- Beiardi, lote 2528430, con fecha de caducidad 29/09/2026, en formato de 500 gramos.
- Beiardi, lote 2528410, con fecha de caducidad 16/09/2026, en piezas de 200 gramos.
- La Borda de Agort, lote 2528410, con fecha de caducidad 12/09/2026, en piezas de 3 kg.
- Udabe (ahumado), lote 2528410, con fecha de caducidad 22/10/2026, en piezas de 250 gramos.
- Eroski (ahumado), lote 2528410, con fecha de caducidad 07/10/2026, en piezas de 250 gramos.
AESAN ha comunicado la información a las autoridades autonómicas a través del SCIRI con el fin de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
Recomendaciones de la ASESAN
La Agencia aconseja a los consumidores que no ingieran ninguno de los productos incluidos en la alerta. En caso de haberlos consumido y presentar síntomas compatibles con listeriosis como vómitos, diarrea o fiebre, se recomienda acudir a un centro de salud.
Asimismo, AESAN recuerda que las mujeres embarazadas deben seguir las recomendaciones específicas de higiene alimentaria y evitar aquellos alimentos que presentan riesgo de contaminación por Listeria monocytogenes.
✕
Accede a tu cuenta para comentar