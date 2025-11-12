Alerta, estafa en Instagram: así funciona el timo que suplanta a famosos para robar dinero

La Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad de la Ertzaintza ha advertido sobre un nuevo tipo de estafa que se está propagando a través de la red social Instagram y que consiste en la creación de perfiles falsos de figuras públicas con los que se ofrecen supuestas oportunidades de inversión en productos financieros o criptomonedas fraudulentas.

¿Cómo operan estas estafas en Instagram?

Según ha informado la policía vasca, los estafadores cuentas falsas que imitan a personalidades conocidas, empleando nombres casi idénticos a los originales, con pequeñas variaciones como una coma, un guion o una letra, lo que puede inducir a error a los usuarios de la red social.

Para dar mayor credibilidad al perfil falso, los delincuentes usan la fotografía original y replican la biografía auténtica de la persona.

Desde estas cuentas, comienzan a seguir de manera masiva a los seguidores de la figura pública real para, posteriormente, envían mensajes privados ofreciendo falsas inversiones en criptomonedas y otros productos financieros, aprovechándose de la notoriedad y confianza que genera la figura pública suplantada.

La Ertzaintza recomienda revisar cuidadosamente el nombre de usuario de los perfiles antes de interactuar, prestando atención a pequeñas variaciones como puntos, guiones bajos, números o letras diferentes, con el fin de evitar caer en este tipo de engaños.