Alerta estafa: investigan a un fontanero por cobrar calderas que no instaló en varias provincias

La Guardia Civil de Cantabria investiga a un vecino de Santander de 41 años como presunto autor de un delito estafa, al cobrar 2.000 euros por la compra e instalación de una caldera que nunca llegó a realizar.

Durante la investigación, los agentes han comprobado que el fontanero está relacionado con otras 13 presuntas estafas, cometidas desde 2019, tanto por ventas de calderas por Internet que no se entregaban como por acuerdos de venta e instalación que no se cumplían.

Además de Cantabria, las víctimas de estos hechos son de diferentes poblaciones de Guadalajara, Vizcaya, Granada, León, Valencia, Cáceres y Navarra.

El caso más reciente se remonta a finales de julio, cuando la Guardia Civil de El Astillero recibió un denuncia relacionada con la compra de una caldera y su instalación en una vivienda del municipio de Villaescusa.

Anteriormente, el mencionado fontanero había estado en la vivienda, comprobando que la caldera que tenían instalada no tenía reparación, y acordó en 2.000 euros la adquisición de una nueva y los trabajos de instalación, que la víctima abonó por adelantado.

Tras varios meses de espera y diversas excusas por parte del fontanero para no llevar a cabo los trabajos, acordaron la devolución del dinero. La víctima recibió una imagen de la transferencia que decía haber realizado el fontanero, si bien nunca llegó a recibir cantidad alguna.

Una vez identificado y localizado, la Guardia Civil ha instruido diligencias contra el presunto autor como investigado por un delito de estafa.