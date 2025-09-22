Alerta de los médicos por el uso de Roblox: detectan autolesiones, ansiedad y retraimiento en menores

Roblox es una plataforma de videojuegos en línea que permite a los usuarios, muchos de ellos niños y adolescentes, jugar y desarrollar sus propios juegos, e incluye una función de chat que permite la comunicación entre jugadores.

Aunque se Roblox cuenta con sistemas de control parental y moderación, la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP), han emitido una alerta a padres y tutores tras detectar en consulta un incremento casos de niños y adolescentes que presentan "síntomas preocupantes" relacionados con su uso.

Las asociaciones médicas avisan de que los riesgos no siempre se limitan al entorno oficial de la plataforma, ya que existen espacios externos que simulan su diseño y funcionalidades, donde también pueden producirse interacciones dañinas.

Síntomas preocupantes en consulta pediátrica

La alerta señala que a las consultas pediátricas están llegando menores con síntomas compatibles con una exposición nociva al entorno digital: autolesiones, ansiedad, alteraciones del sueño, cambios de humor bruscos de ánimo o retraimiento social.

La presidenta de la SEMA y miembro del grupo de Salud Digital del CPS-AEP, la doctora Mª Angustias Salmerón, advierte de que se están detectando "graves riesgos para la integridad de la infancia y la adolescencia que impactan directamente sobre la salud física y mental".

Según ha explicado, algunos menores han sido incitados en los chats a autolesionarse, visionar pornografía, cuestionar su identidad sexual o enviar imágenes de violencia sexual infantil o pornografía.

Llamamiento a las familias

Ante esta situación, los expertos subrayan la importancia de abordar proactivamente este tipo de riesgos en consulta. Recomiendan una vigilancia activa, tanto desde el ámbito clínico como familiar para prevenir daños psicológicos y físicos, por lo que se pide a las familias revisar si sus hijos utilizan Roblox y comprobar si participan en chats dentro de la plataforma, así como hablar abiertamente con los menores sobre los riesgos de comunicarse con desconocidos.

Igualmente, se aconseja fomentar un entorno de confianza para que puedan expresar malestar o experiencias incómodas. En caso de detectar comportamientos sospechosos o contenido inapropiado, se insta acudir al pediatra, denunciar a la Policía o Guardia Civil y comunicar la situación a la Agencia Española de Protección de Datos aportando pruebas como capturas de los chats.