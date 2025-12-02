Altura máxima de setos de jardín en España: el límite que no pueden rebasar según la ley

Los setos forman parte habitual de los jardines españoles, ya sea para aportar privacidad, decorar un espacio exterior o delimitar una propiedad. Sin embargo, su crecimiento puede convertirse en motivo de tensión entre vecinos cuando alcanzan alturas excesivas o invaden parcelas colindantes.

Qué dice realmente la normativa

En España no existe una altura máxima estatal universal para los setos. El marco legal que regula estas situaciones es el Código Civil, el cual no establece un límite de altura, sino las distancias mínimas a las que deben situarse las plantaciones respecto a la linde.

Según esta norma, las especies consideradas arbustivas o de porte moderado deben situarse a medio metro del límite de la propiedad, mientras que los árboles o plantas que puedan alcanzar gran envergadura deben plantarse como mínimo a dos metros.

Un seto mantenido mediante podas regulares suele encuadrarse dentro de la categoría de "arbusto", mientras que un conjunto de ejemplares que se dejan crecer libremente puede pasar a considerarse "árbol", con las obligaciones que ello conlleva.

Por qué no existe una altura fija para todos los setos

El hecho de que la ley no establezca una altura concreta no significa que un seto pueda crecer sin control.

Una vegetación excesivamente alta puede generar problemas de sombra continuada, pérdida de luz natural, falta de ventilación e incluso riesgos de caída en caso de mal estado.

Ante estas circunstancias, el vecino afectado tiene derecho a pedir la corrección de la situación, ya sea mediante una poda adecuada o, si procede, solicitando la reubicación de la plantación cuando la distancia legal no se haya respetado desde el principio.

La normativa establece que ningún propietario debe soportar que ramas o raíces procedentes de la propiedad contigua invadan su parcela, en esos casos, la persona perjudicada puede exigir su eliminación dentro de su propio terreno.

Cómo se mide la altura y la distancia de forma correcta

La altura y la distancia del seto deben calcularse siempre desde el punto exacto donde la planta nace del terreno. Esto evita confusiones cuando una de las dos propiedades está más elevada que la otra.

Si el terreno fue modificado artificialmente para ganar altura y favorecer la privacidad, la referencia válida seguirá siendo el nivel original del suelo.

Conviene tener en cuenta que los derechos para reclamar no son ilimitados en el tiempo. Muchos conflictos se prolongan durante años sin que ninguna de las partes actúe, pero la legislación establece plazos para exigir correcciones según cada comunidad autónoma.