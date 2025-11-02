AMA confirma el relevo de Ana Pastor por el médico Luis Campos al frente de la mutua

AMA, la principal mutua de los profesionales sanitarios ha confirmado por medio de un comunicado emitido este domingo que la exministra Ana Pastor Julián ha presentado su renuncia al cargo de presidenta de la entidad, tal y como adelantó LA RAZÓN el pasado. En su lugar, el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento del facultativo Luis Campos Villarino como nuevo presidente de la compañía, quien ya ostentó la presidencia en la misma durante el periodo comprendido entre 2017 y 2022. Pastor permanecerá en la compañía en calidad de consejera.

"Luis Campos Villarino, médico nuclear de formación, expresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra y profesional con amplia experiencia en la dirección de organizaciones sanitarias, asume esta nueva responsabilidad con voluntad de trabajo y enorme compromiso. Hasta ahora ocupaba el cargo de vicesecretario de AMA y presidente de AMA América Seguros Ecuador. Su trayectoria profesional y su conocimiento del colectivo sanitario refuerzan la misión de la entidad de proteger, acompañar y servir a quienes dedican su vida a cuidar de los demás", subraya el comunicado sobre el nuevo presidente, de cuyo nombramiento informó también este periódico el pasado viernes.

Asimismo, el consejo de la mutua ha acordado el nombramiento de Pedro Hidalgo Sanguino como secretario general. Completan la directiva de la entidad Inmaculada Martínez Torre y Luis Alberto Calvo Sáez como vicepresidentes; y Luis Cáceres Márquez como vicesecretario.