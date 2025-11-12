Amplio operativo en el monte para localizar a Tomasín, "el Rambo de Tineo", desaparecido hace quince días

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil mantienen un dispositivo de búsqueda en la localidad de La Llaneza, en Tineo, tras la desaparición de un hombre de 55 años identificado como Tomás Rodríguez Villar, conocido popularmente como “Tomasín” o “Rambo de Tineo”.

El aviso se recibió ayer martes a las 11.12 desde el Centro Operativo de Serviios (COS) de la Guardia Civil de Asturias, cuando la familia del hombre denunció su ausencia, explicando que hacía días que no tenían noticias de él.

De inmediato se montó un dispositivo de rastreo que se centró en los alrededores del núcleo rural tinetense.

En las tareas de búsqueda participaron el Jefe de Zona de Bomberos del Suroccidente del SEPA, además de efectivos de los parques de Tineo y Cangas del Narcea, junto a la Unidad Canina de Rescate, la Unidad de Drones y el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado. Por parte de la Guardia Civil tomaron parte su helicóptero y unidad canina.

Según informa La Nueva España, Tomasín lleva 15 días desaparecido en los montes del concejo,la misma zona donde en 2011 mató a su hermano Manuel y logró evadir durante 53 días un amplio dispositivo policial.

Desde su salida de prisión en 2017, tras cumplir seis años de condena, residía en la casa familiar de La Llaneza, el mismo lugar del crimen.