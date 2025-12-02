Ana Botín y Rafa Nadal animan a los jóvenes a seguir aprendiendo para afrontar los desafíos del futuro

Ana Botín, presidenta de Banco Santander y Universia, y el extenista Rafa Nadal han mantenido esta mañana un encuentro con 50 jóvenes becados por el Santander para hablar de formación, actitud, talento y los desafíos de un futuro marcado por la transformación digital y la inteligencia artificial.

El coloquio se ha celebrado en la Ciudad Grupo Santander, en el marco del Consejo de Universia España 2025, que ha reunido a rectores y representantes de las universidades españolas. “Tienes delante a algunos de los mejores estudiantes del país, y todos compartimos contigo una apuesta firme por la educación”, ha dicho Botín a Nadal, destacando su labor en su fundación y en la universidad que lleva su nombre.

Los jóvenes participantes les han lanzado preguntas sobre cómo mantener la motivación bajo presión, el valor del fracaso, consejos para el futuro o el papel de la formación continua.

En la celebración posterior del Consejo, Ana Botín ha celebrado los 25 años de Universia y ha anunciado que el banco volverá a financiar con más de 2,5 millones de euros el programa de Becas Santander Microcredenciales, que complementa al Plan Microcreds del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

“Gracias a esta iniciativa, miles de personas podrán acceder a formación de corta duración certificada, impartidapor universidades españolas, que les permite desarrollar nuevas competencias y mejorar su empleabilidad”, ha señalado Ana Botín, subrayando el valor de “la cooperación entre universidad, empresa y administración pública” para afrontar los cambios del mercado laboral.

Botín ha reafirmado el compromiso del banco con la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, destacando que en 2025, más de 5 millones de personas, empresas y universidades en todo el mundo han accedido a los programas, ayudas y contenidos formativos gratuitos que ofrece Santander a través de sus

distintas plataformas Santander Open Academy, Santander X, Universia o sus apps académicas. Del total, cerca de 1,5 millones en España. Además, casi la mitad de las personas que se formaron con Santander Open Academy lo hicieron en áreas relacionadas con la tecnología y la inteligencia artificial.

“Ni las universidades, ni las empresas, ni los gobiernos pueden responder por sí mismos a los desafíos que tenemos por delante. El crecimiento es urgente para dar respuesta a los retos que afronta la sociedad y requieren inversión y recursos que solo pueden venir de un mayor crecimiento que aumente la productividad y

el empleo y que genere beneficios para seguir invirtiendo. Por eso, invertir en educación, investigación e innovación es apostar por el crecimiento y es la inversión más rentable que puede hacer una sociedad”, ha destacado Botín.

El Consejo ha concluido con un almuerzo institucional junto a los consejeros y Rafa Nadal, en una jornada que ha reforzado el compromiso del banco con las universidades, la formación, el talento joven y la colaboración público-privada como motor de crecimiento sostenible.

Apuesta por la educación

Banco Santander mantiene una apuesta pionera y consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento, que desarrolla desde hace casi 30 años y le distingue del resto de entidades financieras del mundo. Hasta el cierre de 2024, el banco había destinado más de 2.400 millones de euros a estos fines y apoyado a más de 3,7 millones de personas y empresas a través de acuerdos con más de 1.100 universidades y organizaciones. Además, Santander ha sido reconocido como una de las empresas que más están contribuyendo a cambiar el mundo a mejor, según la lista de la revista Fortune "Change the World" 2025 (www.santander.com/universidades).

A través de Universia, plataforma digital abierta y gratuita, ofrece a universitarios y graduados acceso a ofertas de empleo y prácticas profesionales en Iberoamérica. Y facilita que universidades y centros formativos acerquen su talento a las empresas. Cuenta con más de 130 portales de empleo en universidades, ha gestionado más de 100.800 ofertas de empleo publicadas de más de 3.800 empresas. Además, es una de las redes universitarias más grandes del mundo formada por más de 500 instituciones de 8 países.