Añadir este dispositivo a tus ventanas puede reducir la pérdida de calor en un 60 %

Las ventanas, a menudo subestimadas, son uno de los principales puntos débiles en el aislamiento térmico de una vivienda. Muchas casas, sobre todo las más antiguas, presentan unas pérdidas de calor considerables, lo que implica más gasto en calefacción y menos confort interior. Por eso, opciones fáciles y asequibles para reforzar su aislamiento cobran especial relevancia. Una de ellas, conocida como “acristalamiento secundario” o doble ventana interna, está ganando popularidad por su efectividad y coste relativamente bajo.

El truco para ahorrar hasta un 60 % de calefacción

El acristalamiento secundario consiste en instalar, sobre la ventana existente, un segundo panel, generalmente de vidrio o acrílico, que crea una cámara de aire estática entre ambas superficies. Esa barrera actúa como aislante térmico: el aire atrapado reduce significativamente la transferencia de calor desde el interior hacia el exterior.

Este sistema puede colocarse sin modificar la estructura original de la ventana, lo que lo hace especialmente útil en viviendas antiguas, pisos alquilados o inmuebles con restricciones arquitectónicas.

¿Realmente puede reducir hasta un 60 % la pérdida de calor?

Sí y los datos técnicos lo respaldan. Estudios sobre ventanas con acristalamiento secundario muestran reducciones de pérdida de calor superiores al 60 % en comparación con cristales simples.

El valor U, una medida habitual de eficiencia térmica en ventanas, que refleja la facilidad con la que el calor puede escaparse, mejora notablemente: con un buen acristalamiento secundario, la U-value puede situarse por debajo de 2,0 W por metro cuadrado, muy por debajo de la de un cristal simple tradicional.

El resultado es habitaciones más cálidas, menos corrientes de aire, menor sensación de frío y un consumo de calefacción más eficiente. Además, si la ventana original provocaba condensaciones, esta técnica ayuda a mitigarlas.

Ventajas frente a reemplazar ventanas

Coste reducido: cambiar toda la ventana, marco incluido, es mucho más caro que instalar un panel secundario.

Instalación sencilla y rápida: suele ser un trabajo limpio, sin obras, que puede realizarse en pocas horas.

Reversible: si en el futuro hay que volver a la versión original, se puede desmontar sin dañar la estructura.

Mantenimiento bajo: sin juntas selladas con gases ni componentes complejos.

Por estas razones, el acristalamiento secundario es especialmente atractivo para quienes viven en pisos alquilados, edificios históricos o viviendas con ventanas de madera antiguas.

¿Qué tener en cuenta al elegir e instalar?

Calidad del material: idealmente vidrio o acrílico con buen aislamiento, evitar materiales muy delgados o transparentes de baja calidad.

Espacio de aire entre ventanas: suele recomendarse una separación adecuada (según el fabricante) para optimizar el aislamiento.

Sellado perimetral: garantizar que los bordes cierren bien evita corrientes de aire que debiliten el efecto.

Ventilación adecuada: una casa hermética debe mantener ventilación para evitar condensación o problemas de humedad.

El calor que se escapa por las ventanas puede representar una parte significativa de la pérdida energética total de un hogar. Por ello, mejorar el aislamiento de las ventanas puede traducirse en un ahorro real en la factura de calefacción y también en mayor confort térmico.

En invierno, eso puede suponer la diferencia entre depender intensamente de la calefacción o mantener una temperatura agradable con menor intensidad del sistema. Además, al consumir menos energía, también se reduce el impacto ambiental, algo especialmente relevante en contextos de preocupación por el cambio climático.

Instalar acristalamiento secundario en una vivienda resulta una de las mejoras más eficaces y coste-eficientes para reducir la pérdida de calor a través de las ventanas. Con una posible reducción de hasta un 60 %, mejora del confort, menor consumo energético y facilidad de instalación, se presenta como una alternativa muy recomendable, especialmente para quienes habitan en pisos antiguos, viviendas alquiladas o inmuebles con ventanas de pobre aislamiento. Si buscas un hogar más cálido este invierno y reducir tus facturas, este dispositivo merece sin duda tu consideración.