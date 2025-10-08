Andrea Ramos, reclutadora: "Estas son las peores cosas que he visto en una entrevista de trabajo"

En el competitivo mundo laboral, una entrevista de trabajo suele ser el momento decisivo para mostrar habilidades profesionales, transmitir seguridad y dejar una buena impresión. Sin embargo, no siempre las reuniones entre reclutadores y aspirantes siguen ese guion ideal. A veces, lo que ocurre frente a la cámara o en una sala de reuniones roza lo surrealista y acaba convirtiéndose en una anécdota difícil de olvidar para los profesionales de recursos humanos.

En las redes sociales abundan ejemplos de estas situaciones. La reclutadora de talento Andrea Ramos, conocida como @reclutandovoy, decidió preguntar a dos compañeras sobre las experiencias más insólitas que habían presenciado durante entrevistas. La primera recordó a un candidato que aparecía con un matamoscas al fondo y a otra participante, conectada de forma remota, medio recostada y vestida con una bata. La escena transmitía una sensación de desgana incompatible con la seriedad que requiere el proceso de selección.

La segunda entrevistadora relató un episodio aún más peculiar: la madre del aspirante apareció en pantalla, interactuando con total naturalidad, hasta el punto de responder llamadas mientras acompañaba a su hijo. Ramos, por su parte, confesó que uno de sus encuentros más llamativos fue con un candidato que se presentó a la entrevista en calzoncillos.

Las respuestas de otros usuarios en los comentarios confirmaron que la lista de situaciones fuera de lugar es larga. Algunos recordaron entrevistas realizadas desde la playa, con gafas de sol y sin camiseta, casos de candidatos que comían un helado durante toda la conversación o personas que se mostraban fumando, bebiendo cerveza o tumbadas en la cama mientras respondían preguntas.

Estos ejemplos ponen de manifiesto que, además de la preparación técnica o la experiencia profesional, hay aspectos básicos de presentación y actitud que no se pueden descuidar. Ramos advierte que los candidatos deberían cuidar la iluminación, el entorno visual y la conducta durante una entrevista, especialmente en las que se realizan por videollamada. Un fondo ordenado, una vestimenta adecuada y una actitud atenta pueden marcar la diferencia entre avanzar en el proceso de selección o quedarse fuera por una mala impresión inicial.