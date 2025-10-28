Andrés González, economista, sobre la cantidad adecuada de dinero que hay que regalar en una boda: "En España, más o menos..."

Una boda siempre suele ser un motivo de celebración, aunque estos eventos esconden una cláusula silenciosa. Y es que, si bien la invitación al enlace se realiza desde el amor y la ilusión, la feliz pareja suele esperar que los asistentes entreguen una cantidad específica de dinero a modo de regalo.

Asistir a una ceremonia nupcial acarrea casi siempre más gastos de los previstos. El desplazamiento, el traje o incluso la habitación en caso de prolongarse la fiesta más de la cuenta son algunos de los factores que todo invitado ha de tener siempre presentes. Precisamente, es por esa razón por la que muchos se preguntan acerca de la cantidad adecuada de dinero a regalar a recién casados.

Un potente indicador económico

Andrés González es economista y divulgador, y suele compartir vídeos relacionados con su especialidad en su cuenta oficial de TikTok. Recientemente, uno de sus seguidores le planteaba un dilema a González; iba a asistir próximamente a tres bodas, y no sabía que cuánto dinero tenía que dar para que se considerara 'aceptable'.

"Es España, más o menos, y que me corrija alguien si me equivoco, se dan 150 euros por comensal", explicaba el experto. Según el creador de contenido, en la mayoría de los casos este donativo no daría ni para cubrir el cubierto. Sin embargo, como ha querido recalcar, todo dependerá de "la calidad de la boda" en la que nos encontremos.

Mientras su seguidores debaten acerca de las prácticas en distintas partes de España(en Asturias suele darse por ejemplo un donativo de 250 euros), Andrés González reflexiona sobre el enorme poder que tienen estos eventos en la economía. Y es que para él, estas transacciones "prueban una vez más toda la riqueza que destruyen las bodas, la misma que se destruye a nivel personal".