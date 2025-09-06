Andrés Millán, abogado, tajante sobre la legalidad de no incluir el IVA en la carta: "No hay un solo restaurante en toda España que pueda hacerlo"

El abogado Andrés Millán ha sido contundente al aclarar mediante un vídeo en TikTok la obligatoriedad legal de incluir el IVA en los precios de las cartas de restaurantes y bares en España. "No hay un solo restaurante en toda España ni bar que te pueda poner los precios sin IVA", afirmó el experto legal, destacando que la legislación española exige que todos los precios de consumo muestren el importe final con el impuesto incluido.

Transparencia para el consumidor

Millán reconoció que algunos establecimientos muestran precios sin IVA para concienciar sobre la carga fiscal que soportan los autónomos, pero insistió en que "hay que aclarar siempre cuál es el precio con IVA para que la gente no tenga que estar haciendo los porcentajes en su cabeza y sepa el precio real que va a pagar". El abogado recomendó que, en caso de optar por esta práctica informativa, los locales deben mostrar claramente ambos precios: "Pongas sin IVA 40, con IVA 48".

El experto concluyó que, aunque comprende el objetivo pedagógico de mostrar la descomposición del precio, la transparencia hacia el cliente es innegociable según la ley. La normativa actual de consumo exige que todos los establecimientos, incluidos bares y restaurantes, muestren siempre el precio final que el consumidor debe pagar, garantizando así que los clientes conozcan el coste real de los productos sin necesidad de calcular impuestos adicionales.