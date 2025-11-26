Ángel Gaitan, mecánico español, sobre la baliza V16 obligatoria: “Me parece vergonzoso, va a haber accidentes"

La entrada en vigor de la obligatoriedad de la baliza V16 a partir del próximo 1 de enero está generando mucha polémica y complicando a muchos conductores que ni siquiera saben si la suya será legal o si tienen que comprar otra a un precio que cada vez es más de oro porque únicamente serán válidas las balizas V16 conectadas con la red DGT 3.0, el sistema digital que coordina en tiempo real los avisos de incidencias en carretera. El listado de aquellas permitidas es amplio, pero conviene revisarlo porque algunas no lo están pese a indicarlo en el nombre y puede conllevar multas.

El objetivo de la Dirección General de Tráfico (DGT) es reducir los atropellos en carretera al evitar que los conductores caminen por el arcén para colocar los triángulos, pero algunos consideran que simplemente es "un impuesto silencioso". Hay ciertos vehículos que estarán exentos de llevar la baliza V16 a partir de 2026, pero será obligatorio para la gran mayoría. Ángel Gaitán, mecánico español con cuatro millones de seguidores en TikTok, compartió un vídeo en dicha red social analizando la obligatoriedad de la baliza V16.

Esta es la opinión de un mecánico sobre la baliza V16 obligatoria

Ángel Gaitán no se mordió la lengua: "A mí no me gusta, me parece que está mal hecha, me parece una cagada, me parece vergonzoso, me parece que va a haber accidentes, me parece que la gente no lo está entendiendo bien, me parece que no hay que retirar el triángulo". Sin embargo, lanza un aviso a los conductores: "Es sencillo de entender: la baliza es obligatoria, te guste o no te guste". "Son 30 millones de coches los que van a circular por España. Hay mucha polémica con esto y no es que me sume, es que yo ya estaba en este asunto porque es obligatorio", añade.

Obligatoriedad de la baliza V16 a partir del 1 de enero de 2026 Eduardo Parra Europa Press

¿Cómo evitar este tipo de medidas?

El mecánico tiene claro que esta medida es totalmente ineficaz y explica la única salida, a sus ojos, para evitar que se sigan implantando otras similares: "La única manera de luchar contra esta mierda es aprendiendo a votar correctamente y poniendo a gente capacitada en los puestos que corresponda, no poner a un anormal, perdonadme que lo diga, a un anormal a legislar sobre una baliza que se ve menos que los cuatro intermitentes de tu coche".

Denuncia que no tiene sentido ni la visibilidad ni la conectividad: "Cuando le das al botón, en lugar de venir el 112 porque no lo avisa, pues lo subes a una nube que es como si lo hicieras con el móvil, o que los propios coches modernos ya lo traen". Pese a que no le gusta, esta obligatoriedad le ha llevado a fabricarla en España y venderla.

El mensaje a los que le critican por venderla

Explica que no lo ha hecho para aprovecharse de la urgencia final: "Si veis mi vídeo original, por cierto, llevo vendiendo la baliza dos años. Llevo hablando de la baliza desde que empezó, pero claro, es mejor comprarla en China, fabricada en China por empresas chinas y que se lo lleven todos los chinos". Además, favorece la inclusión en la fabricación: "España llena de analfabetos y de analfabetas El que me vuelva a criticar por vender la baliza fabricada en España con personas con discapacidad porque diga que me voy a hacer de oro se puede ir de mi parte a tomar por culo, literalmente".

Concluye dejando caer que se han incorporado por algo más que seguridad: "Dentro de todas las balizas que hay, que hay un millón dentro del negocio, dentro del mamoneo, dentro de lo que sacará la UCO dentro de poco, que será el 'Caso Baliza' y vayan muchos a la cárcel, pues vamos a fabricarla en España, damos curro a los españoles y hacemos algo bonito, un recuerdo que la gente tenga dentro del coche y que por lo menos, como nos han quitado los triángulos, no nos multen y se vea, se vea en la carretera el coche por la noche, porque por el día no se ve ni la mía ni la tuya ni la de nadie. Pero la mía se fabrica en España y el dinero se queda en España".