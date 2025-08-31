Arrestan a un periodista estadounidense por robar un Rolex de 16.000 dólares a su vecino: le había dejado sus llaves tras irse de vacaciones

Un escándalo sin precedentes sacude el periodismo local en Miami, EE UU. Michael Hudak, un reconocido reportero de WSVN-ABC, ha sido arrestado por un robo que desafía toda ética profesional y personal. La acusación señala un delito de confianza: sustraer un reloj Rolex valorado en 16.000 dólares de la vivienda de su propio vecino mientras se había ido de vacaciones en España.

Los detalles revelan una trama compleja donde Hudak ha aprovechado la confianza depositada por su vecino, quien le había entregado las llaves de su casa para su cuidado. El periodista no solo ha accedido al inmueble, sino que ha sustraído el costoso reloj y lo ha empeñado por 7.000 dólares, utilizando su propia identificación.

Un futuro profesional en riesgo

La caída de Hudak es estrepitosa. Ganador de un Premio Emmy en 2022 por su cobertura de una tormenta en Fort Myers, hoy enfrenta cargos graves de robo agravado e ingreso ilegal a una propiedad. WSVN, su cadena televisiva, ha respondido inmediatamente suspidiéndolo con retención de salario, una decisión que refleja la gravedad de las acusaciones y su compromiso con la integridad periodística.

Las implicaciones legales son severas. Bajo la legislación de Florida, Hudak podría enfrentar penas de prisión significativas y multas considerables si se determina su culpabilidad.