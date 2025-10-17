Ofertas
El artículo de Lidl que todo conductor debería tener: cuesta menos de 9 euros y marca una gran diferencia
Un accesorio económico que mejora la seguridad y apariencia de tu coche en minutos
Lidl vuelve a sorprender con un artículo que promete marcar la diferencia en la conducción, el Kit de restauración de faros, un set de 19 piezas diseñado para pulir y renovar faros de plástico opacos, amarillentos o envejecidos.
Además de mejorar la apariencia del vehículo, este kit aumenta la visibilidad y la seguridad, especialmente durante la conducción nocturna.
Con un precio de 8.99 euros, se trata de un accesorio económico que permite a cualquier conductor mantener los faros en condiciones óptimas, algo fundamental para la seguridad vial.
Características del set
El kit incluye todo lo necesario para recuperar la claridad de los faros y protegerlos contra futuros daños:
- Material: plástico resistente y ligero
- Dimensiones: pulimento para faros aprox. Ø 3 x 13 cm; tubo sellador aprox. Ø 2,3 x 11,6 cm; bloque de pulido aprox. 4 x 2,5 x 2,5 cm
- Contenido (19 piezas):
- 1 tubo abrillantador
- 4 paños de pulido
- 4 tiras de lijado 2000
- 4 tiras de lijado 3000
- 4 tiras de lijado 5000
- 1 taco de pulido
El sistema de dos componentes garantiza un acabado claro y duradero, evitando que los faros se empañen nuevamente tras el tratamiento.
Fácil de usar y efectivo
El ULTIMATE SPEED® Kit está pensado para que cualquier conductor pueda restaurar sus faros en casa, sin necesidad de acudir a un taller especializado.
El proceso combina lijado, pulido y sellado, asegurando un acabado profesional en unos pocos pasos. Incluso los conductores con poca experiencia en mantenimiento de vehículos pueden lograr resultados visibles y satisfactorios.
El bloque de pulido y los paños incluidos permiten un manejo cómodo, mientras que el abrillantador y el sellador protegen la superficie para prolongar la claridad de los faros.
Un imprescindible para tu coche
Más allá de la estética, faros limpios y transparentes son sinónimo de seguridad. La inversión es mínima y el beneficio es evidente, mejor visibilidad, conducción más segura y un coche que luce cuidado.
Con menos de 9 euros, este set de Lidl demuestra que mantener el coche en perfecto estado no tiene por qué ser caro ni complicado. Es un accesorio que todo conductor debería tener siempre a mano, listo para restaurar los faros y mejorar la seguridad al instante.
