La asesina de ancianas investigada por un nuevo crimen se acoge al derecho a no declarar

Remedios Sánchez, condenada en 2008 a 144 años de prisión por matar a tres ancianas en Cataluña y que está siendo investigada por un nuevo crimen en A Coruña, se ha acogido a su derecho a no declarar, han informado este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG).

La mujer, que ha sido citada en el Juzgado de instrucción 6 de A Coruña para prestar declaración como supuesta responsable del homicidio o muerte violenta de una anciana en A Coruña el pasado octubre, ha sido trasladada desde la cárcel de Teixeiro, pero se ha acogido a su derecho a no declarar.

Además de la acusada, han acudido representantes de la Fiscalía, la acusación particular -ejercida por la familia de la fallecida- y la defensa.

Fuentes del TSXG han indicado que no se han solicitado medidas cautelares dada la actual situación penitenciaria de la investigada y que el Juzgado continúa con la investigación.

La víctima, de 91 años, apareció muerta el 3 de octubre en su domicilio en la avenida de Monelos, en A Coruña, una zona en la que fue vista Remedios Sánchez durante un permiso penitenciario.