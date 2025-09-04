Asesinato de Mati Muñoz en Indonesia: la Policía dice que el cadáver fue trasladado cuatro veces

La Policía indonesia dijo este jueves que el cadáver de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla de Lombok el 2 de julio, fue trasladado de sitio cuatro veces hasta que se encontró el pasado sábado en una playa de la isla indonesia, según informó en un comunicado.

El texto, divulgado por la comisaría de Lombok Occidental, subraya que, según los testimonios de los sospechosos de su asesinato, el cadáver de Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi (Lombok Occidental) al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días.

Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo; a continuación, en agosto, se llevó a una parcela vacía fuera del hotel; y finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".

La investigación podría durar hasta dos meses

Por otro lado, la Policía dijo que "cree" que tardará unos dos meses en cerrar la investigación del presunto asesinato de la turista española, cuya autopsia fue realizada hoy en la isla de Lombok (Indonesia), sin que se conozcan aún los resultados.

Amirudin, portavoz de la comisaría de Lombok Occidental, encargada del caso, dijo a EFE que prevé que la investigación agote el periodo máximo de 60 días del que dispone -desde que se detuvieron a los sospechosos de su asesinato el pasado sábado- para presentar un informe del caso a la Fiscalía. "Creo que se necesitará (agotar el plazo)", dijo, sin querer entrar en detalles sobre los motivos, y limitándose a subrayar que "el proceso continúa".

La autopsia, clave en el avance del caso

El policía remarcó la importancia de conocer ahora los resultados de la autopsia, "porque ayudan a la investigación, es una prueba más", dijo. El examen fue realizado este jueves en el hospital policial Mataram de la turística isla de Indonesia, y se espera que el informe forense se entregue a la Policía de Lombok "en los próximos días o como mucho en dos semanas", dijeron varias fuentes consultadas.

Dos sospechosos detenidos por el asesinato

El portavoz, que dirige la investigación en colaboración con la estación policial de Senggigi, más pequeña y próxima a la playa en la que el sábado se encontró el cadáver de Muñoz, reiteró que las pesquisas siguen centrándose en los sospechosos detenidos y que no se ha ampliado el círculo de posibles testigos.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

El pasado sábado, la Policía indonesia detuvo a dos hombres que confesaron haber planeado el asesinato de Muñoz, tras asegurar haber hallado su cadáver en una playa de la isla. Se trata de un trabajador del hotel donde se alojaba, el Bumi Aditya, en Senggigi (Lombok Occidental), y de un extrabajador del establecimiento.