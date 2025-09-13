Así es el crucero más grande del mundo: 370 metros de largo, 21 bares, 23 restaurantes y transportará 7.600 pasajeros

El Legend of the Seas, considerado el crucero más grande del planeta, ha tocado el agua por primera vez. Con un peso de 250.000 toneladas y una eslora de casi 370 metros, la embarcación de Royal Caribbean fue botada el 29 de agosto en el astillero Meyer Turku, en Finlandia.

El proceso de entrada al agua no fue menor: se necesitaron 12 horas para llenar la dársena en la que se encontraba y, posteriormente, cuatro remolcadores empujaron al gigante —de dimensiones superiores al Titanic— hasta el muelle de equipamiento, donde se le añadirán los últimos detalles antes de su lanzamiento oficial previsto para el próximo verano.

Un parque acuático récord y experiencias únicas

El crucero incorpora un parque acuático de gran tamaño, 21 bares, 23 restaurantes y el innovador Crown’s Edge, una atracción que combina skywalk y circuito de cuerdas. Además, incluye un recorrido de aventura diseñado para los pasajeros que buscan experiencias cargadas de adrenalina.

Desde la compañía destacan que “familias de todas las edades podrán disfrutar juntas del tiempo en familia más especial de sus vidas, a su manera”.

Capacidad y sostenibilidad

De acuerdo con Planet Cruise, el barco abarca una superficie similar a la de siete barrios y contará con una capacidad máxima de 7.600 pasajeros.

En el apartado medioambiental, el Legend of the Seas se moverá gracias al uso de gas natural licuado (GNL). Esta medida se enmarca en el compromiso del grupo Royal Caribbean de construir un crucero con cero emisiones de carbono para 2035.