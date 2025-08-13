Así era Abel Ramos, el voluntario fallecido en el incendio de León

Tenía sólo 35 años, era constructor y vicepresidente del Motoclub Bañezano. Abel Ramos es el joven que falleció ayer mientras actuaba como voluntario en las labores de extinción del incendio forestal de Nivel 2 que asolaba la comarca de la Valdería. Según un comunicado de la Subdelegación del Gobierno, Ramos quedó rodeado por las llamas en la carretera del término municipal de Nogarejas y acabó perdiendo la vida. El suceso ha conmocionado a toda la provincia.

Ramos, propietario de Donceas Building en La Bañeza, acudió con otra persona a ayudar con una desbrozadora para combatir el fuego. Según ha relatado el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y recoge el digital "León 24horas", una inesperada unión de dos lenguas de fuego los atrapó. El joven falleció en el lugar, mientras que su compañero, de 36 años, fue trasladado con quemaduras al Hospital de León. Un tercer herido en la zona fue atendido en el centro de salud de La Bañeza.

Abel Ramos UPL Diputación de León

Además de su labor altruista, aseguran que Ramos eran una figura clave en el mundo del motociclismo. Según "El Diario de León", dejó una huella imborrable en el Motoclub Bañezano, donde destacó por su dedicación en la organización del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza. Durante la última edición, celebrada del 8 al 10 de agosto, cuando los incendios ya asolaban la provincia, fue un pilar fundamental en el cronometraje y la dirección del evento. El club, de hecho, ha mostrado su pesar en redes sociales. “El fuego que azota tu querida tierra leonesa ha quebrado tu vida ejerciendo de voluntario para evitar males mayores. Contigo se va parte del Motoclub Bañezano, pero tu memoria siempre estará presente con todos los que amamos este gran deporte llamado motociclismo”, señalaron.