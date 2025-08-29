Así es la escandalosa técnica de okupación con el propietario en la misma puerta: 'El cerrajero de TikTok' denuncia su último caso

El Cerrajero de TikTok es un creador de contenido con casi medio millón de seguidores que centra sus vídeos publicados en la popular red social china en mejoras de seguridad para hogares. Eso atrae el interés de propietarios de viviendas preocupados por el fenómeno de la okupación, como es lógico, algo que el profesional también aprovecha para crecer en la plataforma.

Daniel Mateo, su verdadero nombre, concedió hace unas semanas una entrevista para el periódico El Español de Aragón, en la que comentó cuál es uno de los casos más curiosos que ha vivido en su trayectoria profesional. Se trata de una técnica de okupación insólita. Lo peor de todo es que funciona. El creador de contenido compartió su frustración ante lo sucedido frente a los periodistas del citado medio.

En la entrevista, Mateo reconocía que con el caso en concreto se quedó "de piedra", sobre todo, ante la "inacción" que mostró la policía.

La curiosa técnica de okupación que presenció El Cerrajero de TikTok

El caso en cuestión tuvo lugar hace un tiempo: Mateo estaba cambiándole la cerradura a un matrimonio de personas mayores que iban a alquilar su propiedad, que acababan de reformar. Mientras él hacía su trabajo con la pareja delante, había un hombre corpulento junto a ellos. El cerrajero no sabía quién era pero no le dio mayor importancia.

La sorpresa fue cuando al entregar la llave de la nueva cerradura, el hombre corpulento se coló en la vivienda y cerró la puerta tras de sí, para sorpresa y espanto de los presentes: Daniel Mateo y sus clientes. El cerrajero, evidentemente, llamó de forma inmediata a la policía. "Y no hicieron nada", denuncia.

Según 'El Cerrajero de TikTok', este es un ejemplo del supuesto vacío legal que sufren los propietarios. Sin embargo, no se especifica mucho más las circunstancias en las que se produjo este curioso incidente, ni tampoco en qué terminó.