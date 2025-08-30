Así fue el "irrepetible" momento ocurrido durante el partido entre Grecia y Chipre del Eurobasket: "Es lo nunca visto"

Un momento de extraordinaria emoción se vivió durante el partido entre las selecciones de Grecia y Chipre en el Eurobasket 2025 que se celebra en territorio chipriota. Al sonar el himno nacional griego durante la ceremonia protocolaria, todos los jugadores de ambos equipos comenzaron a cantarlo de forma sentida mientras se abrazaban, creando una escena que ha sido calificada como "irrepetible" por los espectadores.

Un hecho histórico con una explicación singular

Este insólito comportamiento tiene su explicación en que ambas selecciones comparten el mismo himno nacional. La imagen de los deportistas de equipos rivales abrazados durante la interpretación del himno ha dado la vuelta al mundo a través de redes sociales.

El hecho ha generado reacciones de asombro entre los aficionados al baloncesto, muchos de los cuales desconocían esta particularidad histórica entre ambas naciones. Comentarios como "no había visto esto nunca" o "no sabía que ambas selecciones compartían himno" se han multiplicado en las plataformas digitales, donde el vídeo del momento se ha vuelto viral.

El Europeo de baloncesto se celebra desde el pasado 27 de agosto en Chipre, país que como anfitrión tiene asegurada su participación a pesar de su menor nivel competitivo respecto a otras selecciones. Este emotivo episodio entre dos naciones unidas por la historia y la cultura ha demostrado que el deporte puede generar momentos de unidad que trascienden la rivalidad competitiva.