Astucia a los 95 años: la manera en la que una anciana ha evitado que le robaran dos falsos policías

Una mujer de 95 años ha demostrado una extraordinaria determinación al frustrar un intento de robo en su hogar ubicado en Toulon-sur-Arroux, en el departamento francés de Saône-et-Loire. Dos delincuentes, disfrazados de agentes oficiales, habían intentado engañarla para consumar su propósito criminal. Los malhechores habrían llegado haciéndose pasar por gendarmes que investigaban robos en la zona, buscando ganar la confianza de la residente mediante un elaborado ardid que finalmente ha fracasado.

La anciana ha percibido rápidamente las inconsistencias en el relato de los falsos agentes. Cuando han intentado arrastrarla hacia un vehículo, ella ha logrado zafarse con una agilidad sorprendente y refugiarse en la casa de unos vecinos, activando la alarma que ha provocado la huida inmediata de los delincuentes.

Un llamamiento a la precaución

La protagonista ha declarado con determinación: "Me he dado cuenta enseguida de que no eran gendarmes, sino ladrones". Su rápida reacción y sangre fría han sido fundamentales para impedir el asalto, demostrando que la edad no es un impedimento para la valentía.

Los vecinos de Toulon-sur-Arroux, una localidad rural de aproximadamente 1.600 habitantes, han destacado la extraordinaria entereza de la nonagenaria. Un residente ha comentado: "Es increíble lo que ha hecho. A su edad, cualquiera podría haberse sentido indefenso, pero ella ha reaccionado con una rapidez y una decisión admirables".

Las autoridades han aprovechado este caso para reforzar recomendaciones de seguridad. Enfatizaron la importancia de solicitar acreditaciones oficiales, desconfiar de visitas inesperadas y contactar inmediatamente con las autoridades ante cualquier sospecha. Un portavoz de la gendarmería departamental ha subrayado: "La prudencia es esencial. No abramos la puerta sin verificar quién llama", un consejo especialmente dirigido a personas mayores.