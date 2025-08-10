El atleta e influencer Pitufollow completa su reto de correr 50 km al día durante 50 días para ayudar a niños con cáncer

Sergio Turull, conocido en redes sociales como Pitufollow, ha concluido con éxito un desafío increíble: correr 50 kilómetros diarios durante 50 jornadas consecutivas, atravesando 50 provincias españolas. Este proyecto solidario, que comenzó en Tenerife y finalizó en Barcelona, suma un total de 2.500 kilómetros recorridos y se ha convertido en una movilización masiva en apoyo al cáncer infantil.

El atleta y creador de contenido terminó la hazaña en Barcelona, rodeado de familiares y acompañado por un pasillo formado por corredores de todas las edades, que quisieron arroparle en los últimos metros de su esfuerzo. Emocionado, Sergio compartió un vídeo en sus redes donde expresa que este reto no solo fue un desafío físico, sino también mental, en el que se vivieron momentos de alegría y también lágrimas.

Este proyecto, conocido como 50-50-50, tenía como objetivo principal recaudar fondos para la Fundación Juegaterapia y apoyar la planta de Oncología Infantil del Hospital Virgen de las Nieves en Granada. Gracias a la colaboración con la marca sueca Vitamin Well, Sergio ha logrado superar la meta inicial de 100.000 euros, alcanzando más de 130.000 euros recaudados para esta causa tan importante.

A lo largo de estos 50 días, Pitufollow consiguió unir a miles de personas en torno al deporte y la solidaridad, promoviendo la participación activa y el compromiso social. Antes de iniciar el reto, había expresado su deseo de que más gente se involucrara en esta iniciativa, y sin duda lo consiguió, haciendo que el deporte al aire libre se convirtiera en un vehículo para la esperanza y la ayuda.

Este nuevo éxito supera la hazaña del año pasado, cuando Sergio recorrió la costa mediterránea de Tarifa a Cap de Creus, completando 1.500 kilómetros en 23 días y recaudando más de 58.000 euros. Esta vez, el reto fue aún mayor, dejando una huella imborrable en todos los que siguieron su recorrido y colaboraron con esta causa vital.