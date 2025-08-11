Aviso rojo por riesgo extremo de calor en Guipúzcoa

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha puesto este lunes bajo aviso 'rojo' (que indica un peligro extraordinario) las zonas de Gipuzkoa interior y Ribera del Ebro (en Zaragoza) al prever que las temperaturas máximas superarán durante la jornada los 40 y 42 grados respectivamente.

Además, Asturias, que antes no aparecía en el mapa de avisos de la Aemet, ahora está en amarillo por riesgo de calor (hasta 36 grados en la suroccidental asturiana). Con esto las diecisiete comunidades autónomas están hoy en alerta -con distintas intensidades- por calor.

El organismo ha actualizado en un mensaje colgado en su cuenta de X su parte de alertas diarias en plena ola de calor, iniciada el pasado domingo y que durará, según las actuales estimaciones, hasta al menos este miércoles.

La Aemet ha alertado hoy de que prevé "adversidad por el calor intenso en la mayor parte de España", donde ha emitido en la mayoría del territorio diversos avisos naranjas, que indican un riesgo importante por el calor.

Las diecisiete comunidades autónomas se encuentran ya hoy en alerta (avisos) por las altas temperaturas, de hasta 42 grados en algunos puntos del país, que se registrarán en el noveno día de ola de calor.

Gran Canaria pasa de rojo a naranja

En el archipiélago canario, la agencia ha retirado en amplias zonas de Gran Canaria un aviso rojo con el que había iniciado la jornada, al rebajar su previsión inicial de 40 grados de máxima a 37 en las Cumbres de Gran Canaria, al igual que en el este, sur y oeste de Gran Canaria, mientras que en el norte de la isla se llegará a los 34 grados.

En el resto de las islas (Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife) hay áreas con avisos naranjas (riesgo importante) por las temperaturas elevadas.

El aviso es naranja (riesgo importante) en zonas de las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana.

En las Islas Baleares y Galicia se han habilitado para la jornada avisos amarillos (riesgo).